MDB anuncia que vai indicar candidato a chapa majoritária no DF

Em um vídeo publicado na tarde desta quarta-feira (20/5), nas redes sociais do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB), o presidente nacional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Baleia Rossi, afirmou que o partido pretende disputar a chapa majoritária no Distrito Federal nas próximas eleições.

Na gravação, Rossi destacou a unidade da legenda e o apoio à base local, ao mencionar os avanços da atual gestão. “É sempre bom mostrar que o MDB está unido, principalmente com o apoio da nossa base que sabe o que foi feito nesses sete anos, de avanço, de ajustes e de melhoras na qualidade de vida de quem vive no Distrito Federal”, declarou.

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O dirigente também ressaltou a autonomia das direções regionais, mas deixou claro que a participação do partido na disputa majoritária é considerada certa. “Claro que nós damos toda a autonomia para os estados e para o Distrito Federal, mas não há hipótese de o MDB não participar da chapa majoritária”, afirmou.

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Segundo Baleia Rossi, a legenda pode disputar tanto o Governo do Distrito Federal quanto uma vaga no Senado, a depender das articulações internas. “Pela sua história, pelo que fez nos últimos anos, ou como candidato a governador, ou como candidato a senador, ou ambos”, disse.

Apesar de reforçar a preferência por uma candidatura própria ao Palácio do Buriti, o presidente do MDB ponderou que a decisão final será coletiva. “Claro que todo partido grande quer ter candidato a governador, que é a nossa vontade, mas essa é uma decisão do conjunto, da base do partido, que vai ter todo o apoio do MDB nacional”, ressaltou.