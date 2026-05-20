Governadora fala sobre financiamento para nova linha de metrô

Durante agenda para assinar a ordem de serviço de construção de dois novos Centros de Educação da Primeira Infância (Cepis) no Recanto das Emas, nesta quarta-feira (20/5), a governadora Celina Leão (PP) falou que está sendo feito um estudo para verificar a viabilidade técnica de fazer uma nova linha do Metrô-DF saindo do final da Asa Sul e passando por Santa Maria e Recanto das Emas.

Segundo Celina, o estudo custou R$ 8 milhões. Depois de pronto, o Governo do Distrito Federal vai fazer a licitação para a obra. Celina contou que ela já iniciou o contato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para buscar financiamento. Celina explicou que, por ser de superfície, essa é uma linha mais fácil de fazer. Do custo até a mão de obra, sua realização não exige muitas intervenções. "Tenho certeza de que vai mudar a questão do trânsito no DF”, disse a governadora.

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Em relação à mobilidade urbana, a governadora também falou que está sendo feito um estudo para construir um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em toda a extensão da Avenida Hélio Prates. O veículo passaria por Ceilândia e Taguatinga, abastecendo o metrô de Ceilândia. Além disso, um dos planos da governadora é fazer melhorias na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). A ideia é fazer acessos na via para otimizar o fluxo de veículos.