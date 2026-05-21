Cachorro-robô "Caramelo" controla a presença de pragas nas lavouras

A 16ª edição da AgroBrasília 2026 recebe um movimento de sustentabilidade cada vez mais presente no agronegócio brasileiro que é a grande produção com menos impacto ambiental. Com o tema "Agro de Resultado", a feira, realizada entre os dias 19 e 23 de maio, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, no PAD-DF, reúne máquinas, soluções digitais e sistemas inteligentes que prometem aumentar a eficiência no campo enquanto reduzem desperdícios, consumo de insumos químicos e perdas produtivas.

Ao longo dos cinco dias de programação, produtores rurais do Planalto Central têm acesso a vitrines tecnológicas, debates e demonstrações práticas que mostram como inovação e sustentabilidade caminham lado a lado no agro moderno. Mais do que potência e produtividade, o foco das empresas expositoras também está em tecnologias capazes de reduzir o impacto ambiental na produção agrícola.

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Tecnologias

Uma das soluções que mais chamaram atenção na feira foi o pulverizador Imperador X-Pray, da Stara, empresa do Rio Grande do Sul. Equipado com câmeras e inteligência embarcada no maquinário, o sistema realiza pulverização localizada, aplicando herbicidas apenas onde há presença de plantas daninhas.

Segundo Leonardo Sander, representante da empresa, o equipamento identifica as ervas invasoras por meio de câmeras distribuídas ao longo da barra do pulverizador e aciona a aplicação somente nos pontos necessários. "Se uma área de 100 hectares tiver apenas 30% de infestação, o produtor aplica herbicida somente nesses 30 hectares", explicou.

Na prática, a tecnologia reduz drasticamente o uso de defensivos agrícolas e diminui custos operacionais e impactos ambientais. A consequência é uma menor contaminação do solo, da água e até da própria cultura agrícola. "O grande benefício é justamente a redução da contaminação. Você aplica somente onde precisa, utiliza menos herbicidas e deixa a pegada ambiental muito mais leve", afirmou Leonardo.

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Além da economia de insumos, o sistema também reduz o desperdício químico e contribui para uma agricultura mais precisa, alinhada às exigências de sustentabilidade e rastreabilidade do mercado internacional. A máquina custa, em média, R$ 3,2 milhões.

Outra solução sustentável presente na feira vem da união entre inteligência artificial e robótica aplicada ao campo. O Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA), ligado à Universidade Federal de Goiás (UFG), levou à AgroBrasília um robô quadrúpede autônomo, apelidado de "caramelo", capaz de monitorar lavouras e controlar a presença de pragas.

O equipamento importado é uma versão educacional que possibilita a implantação de tecnologias. Ele opera entre as plantações utilizando visão computacional para detectar sinais de doenças, pragas e falhas no desenvolvimento das plantas. A proposta é automatizar tarefas repetitivas de monitoramento e fornecer dados em tempo real ao produtor rural.

Para os estudantes Ivanildo Ivo e Gustavo Henrique Alves, representantes do projeto, a principal contribuição ambiental da tecnologia está na antecipação de problemas no campo. Ao identificar focos específicos de pragas ou doenças, o produtor evita aplicações generalizadas de defensivos e atua apenas nas áreas afetadas.

A tecnologia também reduz deslocamentos constantes de equipes dentro das lavouras e permite uma gestão mais estratégica do uso de recursos. "O robô consegue averiguar sozinho possíveis problemas e diminuir muito o trabalho repetitivo do agricultor. Nós fazemos a testagem, e caso seja aprovada repassamos a tecnologia para os produtores", explicou Gustavo. O robô aliado à tecnologia é disponibilizado pelo valor R$ 50 mil.

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Colheita

A fabricante Miac, do interior de São Paulo, apresentou uma solução voltada à colheita sustentável do feijão. A plataforma de corte Winflex realiza a chamada colheita indireta, um método que dispensa o uso de dessecantes químicos antes da colheita. A plataforma custa, em média, R$ 400 mil.

Nesse sistema, o feijão é cortado ainda verde e permanece secando naturalmente no campo por alguns dias antes da recolha final. Segundo Luiz Henrique Dell Piagge, representante comercial da empresa, isso reduz, significativamente, a presença de resíduos químicos no alimento. "Quando falamos de feijão, que é um produto de consumo humano direto, reduzir produtos químicos na lavoura significa entregar um alimento mais sustentável e mais saudável", afirmou.

Além da eliminação do dessecante, a tecnologia também reduz perdas durante a colheita. Como as vagens permanecem mais úmidas no momento do corte, há menor risco de abertura e queda dos grãos no solo, diminuindo desperdícios.

Feira

Ao longo de 16 anos de história, a AgroBrasília 2026 consolidou-se como um dos principais pontos de encontro do produtor rural do Planalto Central. Realizada anualmente pela COOPA-DF, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, a feira conecta produtores de diferentes perfis a oportunidades, soluções tecnológicas, inovação e conhecimento que vão além da porteira.

Com o tema "Agro de Resultado", a edição de 2026 reforça a importância do uso estratégico da tecnologia para gerar ganhos reais em produtividade, eficiência, rentabilidade e sustentabilidade no campo. Durante os cinco dias de programação, o público poderá acompanhar lançamentos, debates, vitrines tecnológicas e encontros técnicos que mostram, na prática, como o agro tem transformado desafios em resultados.

Além da comercialização de insumos, o espaço contará com mini palestras técnicas sobre gestão rural, reforma tributária, sucessão familiar, planejamento financeiro, riscos climáticos e tendências de mercado, promovendo um ambiente de troca de conhecimento e soluções práticas para o campo.

Serviço:

Feira AgroBrasília 2026

Data: 19 a 23 de maio de 2026

Horário: 8h30 às 18h

Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci - BR-251, km 5, PAD-DF



