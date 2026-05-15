AgroBrasília 2026 aposta em tecnologia e inovação para elevar resultados no campo

A 16ª edição da tradicional feira será realizada de 19 a 23 de maio e deve reunir cerca de 600 expositores, startups, pesquisadores e produtores rurais - (crédito: | Fotografia: Ed. Alves)

A AgroBrasília 2026 chega à 16ª edição como um dos principais eventos de agronegócio do país. Neste ano, a feira chega com o tema “Agro de Resultado” e será realizada entre os dias 19 e 23 de maio, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, na BR-251, PAD-DF. O evento reúne produtores rurais, empresas, instituições de pesquisa e startups em uma programação voltada à inovação, geração de negócios e difusão de conhecimento no campo.

Promovida anualmente pela Coopa-DF, a feira terá cerca de 600 expositores e deve apresentar soluções ligadas à agricultura de precisão, inteligência artificial, crédito de carbono, sustentabilidade, irrigação e gestão rural. A expectativa da organização é manter a AgroBrasília como vitrine tecnológica para produtores que buscam aumentar produtividade e reduzir custos em um cenário de desafios econômicos e pressão sobre as margens do setor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o presidente da Coopa-DF, José Guilherme Brenner, a AgroBrasília vai além de uma feira de negócios e se tornou um espaço estratégico de conexão entre produtores, tecnologia, pesquisa e mercado. “A AgroBrasília é um evento muito grande, o principal do segmento aqui do Planalto Central. Todas as áreas da agricultura estão representadas aqui”, afirmou.

Brenner destacou ainda a presença de circuitos tecnológicos da Emater-DF, lançamentos da Embrapa e o fortalecimento do AiTec, espaço voltado à inovação tecnológica e startups do agro. “Queremos estimular tecnologias locais, adaptadas à realidade do produtor rural da nossa região. O produtor vai encontrar aqui praticamente tudo o que precisa para melhorar sua produtividade e seu dia a dia”, disse.

Segundo o presidente da Coopa-DF, o tema desta edição surgiu a partir da necessidade do produtor buscar mais eficiência diante do aumento dos custos de produção e das dificuldades do mercado. “O produtor vive um cenário de margens comprimidas, custos altos e desafios financeiros. A maneira mais correta de superar isso é por meio da adoção de tecnologia, que permite aumentar a produtividade e produzir mais na mesma área”, explicou.

Ampliação

A edição deste ano também amplia o espaço do Ambiente de Inovação e Tecnologia da AgroBrasília (AiTec), que passa de 1.200 para 1.500 metros quadrados. O local contará com palestras, rodas de conversa, apresentações técnicas e participação de aproximadamente 40 startups e 10 empresas de base tecnológica.

A Emater-DF também participa da feira com nove circuitos tecnológicos voltados à inovação, produtividade e sustentabilidade no campo. Entre os temas estão horticultura, floricultura, avicultura, aquicultura, bovinocultura, fruticultura, agroindústria e gestão ambiental.

Leia também: Caminhada neste sábado no DF alerta para abuso sexual infantil

O secretário de Agricultura do Distrito Federal, Rafael Bueno, destacou que, apesar do território reduzido, o DF possui altos índices de produtividade agropecuária. “Temos altas produtividades em praticamente todas as cadeias agropecuárias instaladas aqui. Nosso principal carro-chefe é a soja, que mais uma vez teve aumento de produção, chegando a mais de 380 mil toneladas”, afirmou.

O secretário também chamou atenção para os desafios enfrentados pelo setor, como a queda no preço das commodities, os impactos cambiais e o aumento dos custos de produção.

Bueno ressaltou que o Governo do Distrito Federal tem adotado medidas para reduzir os impactos ao produtor, como a redução do ICMS do diesel e ampliação das linhas de crédito rural com juros subsidiados.

Para o secretário, a AgroBrasília desempenha papel fundamental ao aproximar os produtores das tecnologias que ajudam a reduzir custos e elevar a eficiência da produção. “A redução do custo de produção precisa vir acompanhada de incremento tecnológico. Por isso, a AgroBrasília é o ambiente ideal para que o produtor encontre soluções para aumentar produtividade e melhorar sua rentabilidade”, afirmou.

Serviço

AgroBrasília 2026

Data: 19 a 23 de maio de 2026

Horário: das 8h30 às 18h

Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci — BR-251, km 5, PAD-DF