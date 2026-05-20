Rollemberg critica Ibaneis após afastamento de Celina

Rollemberg critica Ibaneis após anúncio de afastamento de Celina: "O barco está afundando" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ex-governador do Distrito Federal e deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB) criticou duramente o governo de Ibaneis Rocha (MDB) após a divulgação do vídeo em que Ibaneis anuncia um “realinhamento de posições” em relação à atual governadora Celina Leão (PP). Em vídeo publicado nas redes sociais, Rollemberg afirmou que o rompimento evidencia um desgaste interno na atual gestão. “Ibaneis rompeu com Celina. Os ratos estão pulando do barco”, afirmou.

No vídeo, o deputado federal associou o cenário político do DF a denúncias e investigações envolvendo integrantes da administração local. “Esse governo que quebrou o BRB, que teve o secretário de Saúde preso, o presidente do Iprev condenado, corrupção na Novacap”, afirmou.

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Rollemberg disse, ainda, que aliados estariam tentando se afastar do governo diante da crise política. “Agora, os ratos, vendo o barco afundar, estão saltando do barco. Mas não adianta. O barco é um só. E esse barco está afundando”, criticou.

O ex-governador afirmou que a população do Distrito Federal está cansada de escândalos envolvendo o governo local. “A população do Distrito Federal não aguenta mais tanta corrupção”, declarou. Segundo ele, a atual gestão recolocou Brasília no centro de investigações nacionais. “Foi esse governo, liderado por Ibaneis, que voltou a colocar Brasília nas primeiras páginas policiais de todo o país. Para esse pessoal, só tem um caminho: a Justiça”, declarou.