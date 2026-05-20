Prêmio de R$ 1 milhão do Nota legal vai para morador de Samambaia Sul

Para participar do sorteio do Nota Legal é preciso estar com os dados pessoais inscritos no site oficial e exigir o CPF em cupons fiscais emitidos dentro do Distrito Federal -

O prêmio principal do Nota Legal de 2026, de R$ 1 milhão, ficou com um morador de Samambaia Sul. A nota sorteada foi de uma compra de R$ 43,58 em um comércio de alimentos. Ao todo, foram distribuídos pelo sorteio R$ 3,5 milhões para 12,6 mil bilhetes premiados.

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O segundo e o terceiro lugar, ambos prêmios de R$ 200 mil, são da Asa Norte, bairro que se destacou como o mais premiado, contando com três sortudos. Um deles pediu a inclusão do CPF no cupom fiscal na Hadco Comércio de Alimentos, no valor de R$ 117,70. Já o terceiro ganhador gastou R$ 31,59 na Lacerda Roriz Alimentação Saudável.

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Para participar do sorteio do Nota Legal é preciso estar com os dados pessoais inscritos no site oficial e exigir o CPF em cupons fiscais emitidos dentro do Distrito Federal, além de estar com o crédito em dia com o governo distrital. De acordo com o próprio GDF, nesta edição do Nota Legal, foram gerados mais de 85 milhões de bilhetes, deixando 1.222.268 concorrentes aptos ao sorteio.

Confira o top 10 dos prêmios:

R$ 1 milhão: Samambaia, com compra de R$43,58;

R$ 200 mil: Asa Norte, com compra de R$117,70;

R$ 200 mil: Asa Norte, com compra de R$31,59;

R$100 mil : Sudoeste, com uma compra de R$ 502,68;

R$100 mil: Taguatinga, com compra de R$34,74;

R$100 mil : Ceilândia Sul, com compra de R$76,99;

R$50 mil: Planaltina, com compra de R$33,18;

R$50 mil: Vicente Pires, com compra de R$6,50;

R$50 mil: Asa Norte, com compra de R$54,00;

R$50 mil: Sobradinho, compra de R$169,90.