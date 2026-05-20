Adolescente invade apartamento e esfaqueia ex-namorada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), apreendeu um adolescente de 16 anos após esfaquear a ex-namorada dentro da residência dela, na região de Crixás II, em São Sebastião. A vítima sofreu um golpe na barriga e precisou ser encaminhada ao Hospital de Base.

De acordo com informações do 21º Batalhão da PM, o jovem conseguiu entrar no apartamento ao afirmar que faria uma visita ao filho que tem com a vítima. Antes do ataque, ele teria utilizado a mesma faca para furar os pneus do carro do atual companheiro da mulher.

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Segundo os militares, após invadir o imóvel, o adolescente golpeou a ex-companheira na região abdominal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros e transportou a vítima para a unidade hospitalar.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou o suspeito ainda no local. Antes de ser apreendido, ele também danificou duas motocicletas estacionadas nas proximidades.

O adolescente foi conduzido e autuado por ato infracional análogo à tentativa de feminicídio. Conforme a PMDF, ele já possuía registros anteriores por atos análogos a porte de arma branca, roubo e uso de drogas.