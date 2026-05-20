Operação reforça combate ao crime na Asa Norte e Noroeste

Ação integrada entre PMDF e PCDF intensifica abordagens, patrulhamento tático e ações em áreas consideradas sensíveis das regiões - (crédito: Reprodução Paulo Gontijo)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) lançou, nesta quarta-feira (20/5), a Operação Unitas, ação integrada entre as polícias Militar e Civil do Distrito Federal para reforçar o combate à criminalidade na Asa Norte e no Setor Noroeste.

A operação reúne equipes do 3º Batalhão da PMDF e da 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte. Entre as estratégias previstas, estão patrulhamento tático, abordagens conjuntas, pontos de bloqueio e ações baseadas em levantamentos de inteligência e estatística criminal.

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Segundo as forças de segurança, a iniciativa busca intensificar o policiamento ostensivo e as ações de polícia judiciária em áreas com maior incidência criminal. A operação também tem como objetivo localizar foragidos da Justiça, cumprir mandados de prisão e recuperar veículos, armas, drogas e outros materiais ilícitos.

O nome Unitas faz referência à união e integração entre as instituições de segurança pública. De acordo com a PMDF, a proposta é fortalecer a eficiência operacional e ampliar a sensação de segurança da população.

O comandante do 3º Batalhão da PMDF, tenente-coronel Fernando Vitor Passos, afirmou que a operação representa um esforço conjunto para reduzir os índices criminais na região.

“Operação Unitas é unidade. É a integração do 3º Batalhão com a 2ª DP, demonstrando nosso esforço ordinário nas ações de enfrentamento à criminalidade, tanto na Asa Norte quanto no Setor Noroeste, com vistas à redução dos índices criminais e à prisão de procurados pela Justiça”, declarou.

Segundo o comandante, as ações ocorrerão de forma contínua e sem prazo definido para terminar. “Nós estamos unindo o serviço ordinário e iremos fazer isso constantemente, agora sem data definida para terminar, em dias inopinados, com vistas à repressão mesmo”.

Abordagens

As abordagens serão realizadas de maneira conjunta entre policiais militares e civis. “Vai ter a Polícia Civil e a Polícia Militar abordando pessoas em fundada suspeita conjuntamente. A investigação possui levantamento de dados e a Polícia Militar entra com o tirocínio policial. A expectativa é que a efetividade aconteça de maneira mais séria”, acrescentou o coronel.

O delegado Paulo Noritika, chefe da 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte, afirmou que a operação integra a Operação Presença, iniciativa do Governo do Distrito Federal voltada ao reforço da segurança pública. “Essa é uma operação de integração da Operação Presença. A governadora Celina determinou esse projeto piloto, que provavelmente vai ser estendido às demais áreas do DF”, afirmou.

O delegado destacou ainda que a expectativa é ampliar a sensação de segurança dos moradores da região. “Nos pontos mais quentes, vamos fazer incursões em conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar”, disse.

Durante o lançamento da operação o Comandante Geral, Rômulo Flávio Palhares ressaltou que a Operação Unitas simboliza a união entre as forças de segurança e reforça o modelo de integração adotado no Distrito Federal. “A Operação Unitas, para além do nome que significa unidade e união, representa e materializa o espírito de integração e integralidade que norteia as ações de segurança pública na capital da República”, declarou.

Para Palhares, Brasília segue entre as capitais mais seguras do país graças ao trabalho conjunto das forças policiais. “Hoje, nós somos a capital mais segura do país. Isso se deve ao trabalho de cada um dos senhores e das senhoras. É um esforço conjunto, permanente, e nós não podemos esmorecer”, ressaltou.