Manutenção na rede elétrica deixa regiões do DF sem energia nesta quinta-feira (21/5)

Moradores de regiões de Samambaia, Taguatinga, Sobradinho e Jardim Botânico terão o fornecimento de energia interrompido temporariamente nesta quinta-feira (21/5) devido a serviços de manutenção e modernização da rede elétrica. Segundo a companhia responsável, o desligamento é necessário para garantir a segurança das equipes técnicas e da população durante os trabalhos.

Em Samambaia, a interrupção ocorrerá na QS 606. Já em Taguatinga, os serviços afetarão a QNL 3. Nas duas localidades, o fornecimento será suspenso das 9h às 15h.

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Em Sobradinho, o Condomínio Nova Petrópolis, na Quadra 1, ficará sem energia entre 10h e 16h. No Jardim Botânico, o desligamento no mesmo horário atingirá o condomínio Solar da Serra, nas quadras A, C e D.

Além das interrupções programadas, outras regiões do Distrito Federal podem registrar falta de energia. Nesses casos, a orientação é que a população entre em contato pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva e de fala podem utilizar o número 0800 701 01 55, desde que tenham aparelho adaptado para esse tipo de atendimento.