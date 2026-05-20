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Sem piscinas da Água Mineral, Parque Nacional reduz valor dos ingressos

Desconto de 50% anunciado pelo ICMBio e vale até a reabertura completa dos atrativos do parque. Interdição das piscinas Areal e Pedreira ocorreu há cerca de três meses. Meia-entrada custa, agora, R$ 10 para moradores do Distrito Federal e do Entorno

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a redução nos valores dos ingressos do Parque Nacional de Brasília. - (crédito: Minervino Júnior/CB)
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a redução nos valores dos ingressos do Parque Nacional de Brasília. - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou, nesta quarta-feira (20/5), a redução nos valores dos ingressos do Parque Nacional de Brasília. A medida foi adotada após a interdição das piscinas Areal e Pedreira, que permanecem fechadas há cerca de três meses.

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Com o desconto de 50%, o ingresso inteiro passou a custar R$ 20, enquanto a meia-entrada ficou em R$ 10 para moradores do Distrito Federal e do Entorno. Crianças de até 12 anos e idosos seguem isentos da cobrança.

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Segundo o ICMBio, a redução temporária nos preços ocorre devido à diminuição na oferta de um atrativo considerado de “elevada relevância histórica” dentro do parque.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o instituto informou que os novos valores entram em vigor imediatamente e permanecerão válidos “até que todos os atrativos estejam plenamente reestabelecidos”.

O órgão também agradeceu a compreensão dos visitantes durante o período de restrição parcial das atividades no local.

 

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 20/05/2026 22:11
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