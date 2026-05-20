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Homem que falsificava identidades e acumulava 16 mandados de prisão é preso

Ação da polícia na Asa Norte encontra suspeito que fraudou diferentes identidades para escapar de prisões emitidas pela justiça

Homem armado com faca ataca 3 pessoas em metrô de Nova York; polícia mata suspeito. - (crédito: Reprodução/Freepick)
Homem armado com faca ataca 3 pessoas em metrô de Nova York; polícia mata suspeito. - (crédito: Reprodução/Freepick)

Um homem com mais de 16 mandados de prisão foi encontrado e preso pela Polícia Civil na região chamada Invasão da Matinha, localizada na Asa Norte. Fraudando diferentes identidades ao longo dos anos, o homem estava foragido enquanto seguia cometendo novos crimes. O suspeito poderá responder pela infração de ocultação sistemática de antecedentes, além dos demais delitos.

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A operação foi executada pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), nas proximidades da Ponte do Bragueto. Além dos mandados de prisão, emitidos pela Vara de Execuções Penais, o criminoso ainda possuía mais de 20 registros policiais, assim como mais de 15 procedimentos investigativos e termos circunstanciados (TCO) — registros de infrações penais de menor potencial ofensivo, a exemplo de brigas, pequenos furtos ou danos leves. Também havia registros de múlltiplas qualificações civis utilizadas para dificultar sua identificação perante os sistemas policiais e judiciais e diversas recomendações de recolhimento ao sistema prisional.

O homem dificultava a localização pelos sistemas judiciais e policiais com as falsicações de identidade. Segundo informações da PCDF, após a captura, o suspeito foi apresentado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), para cumprir os mandados.

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 20/05/2026 12:06
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