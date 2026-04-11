InícioCidades DF
Parque da Cidade

Novas quadras poliesportivas são inauguradas no Parque da Cidade

Próximo ao Estacionamento 7, as quadras trazem pinturas de Daniel Toys e o do artista Mão

Arte por Daniel Toys, na nova quadra do Parque - (crédito: Mariana Reginato/CB/D.A PRESS)
Arte por Daniel Toys, na nova quadra do Parque - (crédito: Mariana Reginato/CB/D.A PRESS)

Na manhã deste sábado (11/4), duas novas quadras foram inauguradas próximo ao Estacionamento 7 do Parque da Cidade. Com pinturas de Daniel Toys e do artista Mão, as quadras trazem referências a capital com muitas cores e elementos representativos de Brasília, como o formato de avião, a seca e os ipês.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Daniel Toys, artista brasiliense responsável por uma das pinturas, afirma que se baseou em sonhos. “Eu acho que nada mais justo do que numa quadra de esporte onde crianças, jovens, adultos vêm aqui pra praticar um esporte e sonhar, Acho que minha arte quer sempre inspirar e motivar as pessoas a buscarem os seus sonhos. E por outro lado, uma inspiração maior também, uma homenagem à Brasília e ao JK, o primeiro sonhador a acreditar nesse sonho e transformar em realidade”, comenta o artista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em sua pintura, Daniel traz cores quentes de um lado e frias do outro, representando a seca e os dias de chuva da capital. “Também referencio o ipê com linhas geométricas e o próprio avião, símbolo da nossa cidade”, explica Daniel Toys.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 11/04/2026 12:52 / atualizado em 11/04/2026 12:52
SIGA
x