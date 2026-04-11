Novas quadras poliesportivas são inauguradas no Parque da Cidade

Na manhã deste sábado (11/4), duas novas quadras foram inauguradas próximo ao Estacionamento 7 do Parque da Cidade. Com pinturas de Daniel Toys e do artista Mão, as quadras trazem referências a capital com muitas cores e elementos representativos de Brasília, como o formato de avião, a seca e os ipês.

Daniel Toys, artista brasiliense responsável por uma das pinturas, afirma que se baseou em sonhos. “Eu acho que nada mais justo do que numa quadra de esporte onde crianças, jovens, adultos vêm aqui pra praticar um esporte e sonhar, Acho que minha arte quer sempre inspirar e motivar as pessoas a buscarem os seus sonhos. E por outro lado, uma inspiração maior também, uma homenagem à Brasília e ao JK, o primeiro sonhador a acreditar nesse sonho e transformar em realidade”, comenta o artista.

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Em sua pintura, Daniel traz cores quentes de um lado e frias do outro, representando a seca e os dias de chuva da capital. “Também referencio o ipê com linhas geométricas e o próprio avião, símbolo da nossa cidade”, explica Daniel Toys.