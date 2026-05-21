Junho Vermelho reforça doação de sangue em período crítico para os estoques

O mês de junho é marcado por uma mobilização nacional em prol da doação de sangue. Conhecida como Junho Vermelho, a campanha busca conscientizar a população sobre a importância do gesto solidário, especialmente em um período em que os estoques dos hemocentros costumam cair em todo o país. A data ganha ainda mais relevância no dia 14 de junho, quando é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A escolha do mês não é por acaso. Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, o número de doadores diminui significativamente. Além disso, fatores como as férias escolares de meio de ano e o aumento de doenças respiratórias contribuem para afastar potenciais voluntários, o que torna a situação dos bancos de sangue ainda mais delicada.

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Diante desse cenário, campanhas e pedidos individuais ganham força para manter os estoques em níveis seguros. É o caso da mobilização em nome de Michelle Chaves Gentil, paciente atendida no Hospital Daher Lago Sul, que necessita de doações. A iniciativa reforça como a solidariedade pode ser decisiva para salvar vidas, já que uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas.

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Os interessados em contribuir podem procurar o ponto de coleta localizado no Centro Médico de Brasília, no SHLS 716, Bloco C, na Asa Sul. O atendimento ocorre por agendamento ou por ordem de chegada. O funcionamento é às segundas-feiras, das 7h às 12h; de terça a sexta-feira, das 7h às 16h; e aos sábados, das 7h às 12h. A recomendação é que os doadores estejam em boas condições de saúde e sigam as orientações básicas para garantir a segurança do procedimento.