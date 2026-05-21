Contrabandeador de mounjaro e cigarros eletrônicos é preso na EPIA

Um homem foi preso pela Polícia Militar por contrabandear cigarros eletrônicos e medicações de alto custo sem regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ao todo, foram apreendidas 26 ampolas de Tirzepatida (Mounjaro), medicamento utilizado para emagrecimento, além de 103 cigarros eletrônicos. A ocorrência foi registradas pelo 7º Batalhão da PMDF, com apoio da Polícia Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

Durante a operação, realizada na EPIA, policiais do Grupo Tático Motociclístico (GTM 27) interceptaram uma caminhonete Toyota Hilux clonada ou com restrição judicial. Após vistoria no veículo, os militares localizaram os medicamentos e os cigarros eletrônicos escondidos no automóvel. Segundo informações da PMDF, o motorista confessou que os produtos seriam destinados a uma loja de sua propriedade no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O suspeito foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal.

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PM ainda prende outro suspeito



Já no período da noite desta quarta-feira (20/5), equipes da Rádio Patrulha abordaram um homem em atitude suspeita em um ponto de ônibus na Quadra 02, na região central de Brasília. Durante a revista, os policiais encontraram porções de maconha na mochila do suspeito, o que resultou na assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Na continuidade da abordagem, os militares localizaram um celular Samsung A15. Após consulta ao número de identificação do aparelho (IMEI), foi constatado que o telefone era produto de roubo. De acordo com a PMDF, o homem possui passagens recentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi autuado em flagrante por receptação.