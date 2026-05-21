Suspeito de homicídio duplo na região da Coca-Cola é preso pela polícia

Um homem de 29 anos, suspeito de matar duas pessoas em uma boate de Taguatinga Sul, foi preso preventivamente pela Polícia Civil. O investigado teria supostamente entrado no interior do estabelecimento, localizado na CSG 5, e efetivado disparos contra um homem de 44 anos e outro de 39. O crime aconteceu na madrugada do dia 22 de março deste ano, na região chamada de Coca-Cola, localizada na unidade administrativa.

Segundo informações da PCDF, a suspeita é de que o homem mais velho teria brigado com uma outra pessoa, dias antes de ser baleado. No dia, o autor do crime chegou na casa noturna em uma moto prata e, sem capacete, entrou no espaço e começou a atirar contra as duas vítimas. Um deles morreu no local, o outro chegou a ser levado para o Hospital Regional de Taguatinga - mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Assim que o atirador efetivou os disparos, ele fugiu em direção à região do Pistão Sul.

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A ação, realizada pelas equipes da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), foi resultado das investigações realizadas pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio), que identificou o suspeito como possível responsável pelo homicídio duplo. A Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga expediu um mandado de prisão temporária, e mandados de busca e apreensão em todos os cinco endereços vinculado ao indivíduo, na Ceilândia.

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Apesar de terem encontrado o homem, a arma utilizada na noite do crime, assim como a motocicleta, não foram encontradas. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer os fatos.