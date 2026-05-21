Dia quente! DF pode chegar a 30°C nesta quinta-feira (21/5)

Em Brasília, a temperatura máxima prevista é de 28°C, enquanto em outras áreas do DF os termômetros podem chegar aos 30°C - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O Distrito Federal amanheceu com temperaturas amenas e variação de nebulosidade nesta quinta-feira (21/5), mas deve esquentar ao longo do dia. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram mínima de 16°C nas primeiras horas da manhã, com umidade relativa do ar chegando à 90% — algo que não se mantém para o restante do dia.

Ao longo da manhã, o céu pode alternar entre períodos de menor cobertura de nuvens e momentos mais encobertos, com tendência de aumento da nebulosidade durante a tarde. De acordo com a meteorologista Suellen Araujo, a previsão indica poucas chances de chuva no Distrito Federal, cenário que deve permanecer nos próximos dias. “Apesar da presença de nuvens em alguns períodos do dia, a possibilidade de precipitações segue baixa em toda a região”, explicou a especialista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em Brasília, a temperatura máxima prevista é de 28°C, enquanto em outras áreas do DF os termômetros podem chegar aos 30°C. Tudo indica que deve fazer calor, com a seca típica do "Quadradinho"; apesar da umidade relativa do ar chegar à 95% durante a madrugada, os índices previstos serão entre 45% e 35% nas horas mais quentes do dia.