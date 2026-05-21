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Obituário: 38 funerais nesta quinta-feira (21/5); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 21 de maio de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (21/5):

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Campo da Esperança

  • Arnaldo Roberto Ribeiro, 77 anos
  • Daniel Costa dos Santos, 48 anos
  • Eduardo Rodrigues de Sousa Filho, 72 anos
  • Giordana Maria Bonifácio Medeiros, 44 anos
  • Helena Ana da Silva, 91 anos
  • Irene Maria de Pádua, 86 anos
  • Jesuíta Moreira da Rocha, 75 anos
  • Laura Feitosa da Silva, 106 anos
  • Maria de Fátima Valença Pereira, 73 anos
  • Mônica Monteiro Cocus, 68 anos
  • Sebastião Moreira de Souza, 86 anos
  • Welington Ataíde Ramos, 50 anos

Taguatinga

  • Arlindo Rodrigues de Magalhães, 69 anos
  • Brasilina Pereira Lopes, 93 anos
  • Carlos Roberto da Silva, 62 anos
  • Gilmar Barbosa dos Santos, 64 anos
  • Helena de Figueiredo Freitas, 68 anos
  • Ilza Venâncio Veras Ribeiro, 87 anos
  • José Marden da Cruz, 75 anos
  • Luiz Fernando de Souza, 63 anos
  • Manoel Victor dos Santos, 75 anos
  • Maria Alice Fonseca Pereira, menos de 1 ano
  • Maria da Paixão Santos Nascimento, 64 anos
  • Maria Lúcia Lima Costa, 73 anos
  • Maria Madalena Sousa da Silva, 80 anos

Gama

  • Waldericy Ferreira dos Santos, 84 anos
  • Eremita Gomes de Queiroz, 81 anos
  • João Gonçalves Loronha, 87 anos
  • Maria Célia de Carvalho Lima, 77 anos
  • Paulo César Albernaz, 69 anos
  • Pedro da Conceição da Silva, 30 anos
  • Valdeci Gomes Gonçalves, 72 anos
  • Wilna Silva Neves, 84 anos

Planaltina

  • Ana Lúcia da Silva Melo, 30 anos
  • Maria Hott dos Santos, 87 anos

Brazlândia

  • João Monteiro das Graças, 75 anos

Sobradinho

  • Jacira Pereira de Souza, 80 anos

Jardim Metropolitano

  • José de Arimateia Firmino de Araújo, 62 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/05/2026 16:51
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