Obituário: 38 funerais nesta quinta-feira (21/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (21/5):
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Campo da Esperança
- Arnaldo Roberto Ribeiro, 77 anos
- Daniel Costa dos Santos, 48 anos
- Eduardo Rodrigues de Sousa Filho, 72 anos
- Giordana Maria Bonifácio Medeiros, 44 anos
- Helena Ana da Silva, 91 anos
- Irene Maria de Pádua, 86 anos
- Jesuíta Moreira da Rocha, 75 anos
- Laura Feitosa da Silva, 106 anos
- Maria de Fátima Valença Pereira, 73 anos
- Mônica Monteiro Cocus, 68 anos
- Sebastião Moreira de Souza, 86 anos
- Welington Ataíde Ramos, 50 anos
Taguatinga
- Arlindo Rodrigues de Magalhães, 69 anos
- Brasilina Pereira Lopes, 93 anos
- Carlos Roberto da Silva, 62 anos
- Gilmar Barbosa dos Santos, 64 anos
- Helena de Figueiredo Freitas, 68 anos
- Ilza Venâncio Veras Ribeiro, 87 anos
- José Marden da Cruz, 75 anos
- Luiz Fernando de Souza, 63 anos
- Manoel Victor dos Santos, 75 anos
- Maria Alice Fonseca Pereira, menos de 1 ano
- Maria da Paixão Santos Nascimento, 64 anos
- Maria Lúcia Lima Costa, 73 anos
- Maria Madalena Sousa da Silva, 80 anos
Gama
- Waldericy Ferreira dos Santos, 84 anos
- Eremita Gomes de Queiroz, 81 anos
- João Gonçalves Loronha, 87 anos
- Maria Célia de Carvalho Lima, 77 anos
- Paulo César Albernaz, 69 anos
- Pedro da Conceição da Silva, 30 anos
- Valdeci Gomes Gonçalves, 72 anos
- Wilna Silva Neves, 84 anos
Planaltina
- Ana Lúcia da Silva Melo, 30 anos
- Maria Hott dos Santos, 87 anos
Brazlândia
- João Monteiro das Graças, 75 anos
Sobradinho
- Jacira Pereira de Souza, 80 anos
Jardim Metropolitano
- José de Arimateia Firmino de Araújo, 62 anos
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postado em 21/05/2026 16:51