Obituário: 38 funerais nesta quinta-feira (21/5); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (21/5):

Campo da Esperança



Arnaldo Roberto Ribeiro, 77 anos



Daniel Costa dos Santos, 48 anos



Eduardo Rodrigues de Sousa Filho, 72 anos



Giordana Maria Bonifácio Medeiros, 44 anos



Helena Ana da Silva, 91 anos



Irene Maria de Pádua, 86 anos



Jesuíta Moreira da Rocha, 75 anos



Laura Feitosa da Silva, 106 anos



Maria de Fátima Valença Pereira, 73 anos



Mônica Monteiro Cocus, 68 anos



Sebastião Moreira de Souza, 86 anos



Welington Ataíde Ramos, 50 anos

Taguatinga



Arlindo Rodrigues de Magalhães, 69 anos



Brasilina Pereira Lopes, 93 anos



Carlos Roberto da Silva, 62 anos



Gilmar Barbosa dos Santos, 64 anos



Helena de Figueiredo Freitas, 68 anos



Ilza Venâncio Veras Ribeiro, 87 anos



José Marden da Cruz, 75 anos



Luiz Fernando de Souza, 63 anos



Manoel Victor dos Santos, 75 anos



Maria Alice Fonseca Pereira, menos de 1 ano



Maria da Paixão Santos Nascimento, 64 anos



Maria Lúcia Lima Costa, 73 anos



Maria Madalena Sousa da Silva, 80 anos

Gama



Waldericy Ferreira dos Santos, 84 anos



Eremita Gomes de Queiroz, 81 anos



João Gonçalves Loronha, 87 anos



Maria Célia de Carvalho Lima, 77 anos



Paulo César Albernaz, 69 anos



Pedro da Conceição da Silva, 30 anos



Valdeci Gomes Gonçalves, 72 anos



Wilna Silva Neves, 84 anos

Planaltina



Ana Lúcia da Silva Melo, 30 anos



Maria Hott dos Santos, 87 anos

Brazlândia



João Monteiro das Graças, 75 anos

Sobradinho



Jacira Pereira de Souza, 80 anos

Jardim Metropolitano



José de Arimateia Firmino de Araújo, 62 anos

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