Vídeo: traficante é preso na Asa Norte com drogas avaliadas em R$ 17 mil

Diante o flagrante feito pela equipe de Seção de Repressão às Drogas (SRD), os policiais se deslocaram até a casa do suspeito, onde realizaram a prisão em flagrante - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um velho conhecido da polícia foi preso nesta quarta-feira (20/5) por tráfico de drogas durante a segunda fase da operação Keep Walking. Com diversas passagens pela polícia por tráfico, ele tinha a Asa Norte como ponto de distribuição de maconha. Segundo investigações policiais, o homem era um grande fornecedor de skunk — um tipo de extração mais forte da maconha — na cidade.

Durante o monitoramento do suspeito, ficou constatado que, no mesmo dia da prisão, ele vendeu 100g de uma variante de maconha, conhecida como Skunk Colombia Gold, pelo valor de R$ 1,8 mil. Diante o flagrante feito pela equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD), os policiais se deslocaram até a casa do suspeito, onde realizaram a prisão em flagrante.

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Na residência, a equipe encontrou uma carga valiosa em drogas. Ao todo, foram apreendidos 400g de Skunk Colombia Gold, avaliados em R$ 7 mil e 200g da droga do tipo flor, com valor estimado em R$ 10 mil.

Além disso, equipamentos que eram utilizados no tráfico como máquina de selagem a vácuo e balanças de precisão, também foram localizados e apreendidos. O material apreendido e o homem preso foram encaminhados à 2ª DP para a adoção das providências legais.

Operação

A operação Keep Walking II, deflagrada na quarta-feira (20/5) dá continuidade à operação realizada no dia anterior, que prendeu um homem que realizava delivery de drogas a pé na região da Asa Norte.

Segundo o delegado chefe da 2ª DP, Paulo Noritika, o homem preso na segunda fase da operação tinha fugido durante a deflagração da primeira parte, sendo preso no dia seguinte.

Confira o vídeo da operação logo abaixo: