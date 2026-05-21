GDF amplia escolaridade em concurso para educador social

As secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e da Mulher (SMDF) publicaram, nesta quinta-feira (21/5), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), uma portaria conjunta que altera os requisitos para o cargo de educador social, uma das especialidades de nível superior do próximo concurso da carreira de desenvolvimento e assistência social. Com a mudança, fica autorizada a nomeação dos aprovados com diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Antes, o ingresso na carreira era restrito aos graduados em cursos com licenciatura.

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), a medida permitirá, na prática, a concorrência de um número maior de candidatos ao cargo, que tem 128 vagas imediatas e de cadastro reserva. Para valer efetivamente no concurso, a alteração ainda precisa ser publicada em retificação do edital no DODF, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A portaria também traz alterações na descrição do cargo de educador social, estabelecendo funções mais amplas de natureza socioassistencial e comunitária e excluindo atribuições específicas ligadas à educação social e atividades pedagógicas — que seriam apropriadas apenas para candidatos graduados em cursos com licenciatura.

“A alteração traz mais coerência entre as atribuições do cargo e a realidade do trabalho desenvolvido nas unidades socioassistenciais”, explicou a secretária de Desenvolvimento Social, Jackeline Canhedo.

O concurso

As vagas serão distribuídas entre as três secretarias. A remuneração prevista para o cargo de educador social é de R$ 6.071,09, com gratificações aplicáveis conforme a lotação e vale-alimentação no valor de R$ 640.

As inscrições começam em 9 de junho e devem ser feitas no site do Instituto Quadrix, banca responsável pela organização do certame, com valores de R$ 84 para o cargo de técnico e R$ 113 para o de especialista, além de isenção de taxa para doadores de sangue, de medula óssea, beneficiários de programas sociais do GDF e hipossuficientes.

As provas estão marcadas para 6 de setembro, em dois turnos: a de especialista (nível superior) será aplicada pela manhã, e a de técnico (nível médio), à tarde. São 529 vagas imediatas para a Sedes-DF, 368 para a SMDF e 300 para a Sejus-DF.



