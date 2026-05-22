Porão do Rock altera trânsito no entorno do Mané Garrincha

O trânsito nas imediações da Arena Mané Garrincha sofrerá nesta sexta-feira (22/5). O Departamento de Trânsito (Detran-DF) deu início à implantação de sinalizações temporárias, como parte do esquema de segurança e mobilidade para o festival Porão do Rock, que movimenta a capital até sábado (23/5). As intervenções visam disciplinar o fluxo de veículos e pedestres esperado para as duas noites de evento.
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Entre as principais modificações, a Via N1, na altura do Planetário, e a via de contorno do Estádio Nacional de Brasília receberão sinalização específica para proibir o estacionamento irregular e proteger a travessia do público. Além disso, os motoristas devem ficar atentos à rotatória próxima ao Colégio Militar de Brasília (CMB), onde o fluxo será desviado. Para quem optar pelo transporte público ou privado, uma área exclusiva para táxis será montada na entrada principal de automação da Arena.
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Nos dias do festival, o efetivo do Detran-DF entra em campo a partir das 15h. Os agentes de trânsito atuarão tanto em pontos fixos quanto em patrulhamentos móveis pela região central para coibir infrações e garantir a fluidez das vias. Painéis eletrônicos de mensagens também serão instalados em locais estratégicos para orientar motoristas e pedestres em tempo real.