DF oferece mais de 650 vagas de emprego nesta sexta

O mercado de trabalho no Distrito Federal ganha um novo fôlego nesta sexta-feira (22/5). As agências do trabalhador disponibilizam um total de 657 vagas de emprego, espalhadas por diversas regiões administrativas. No topo da tabela de remunerações do dia, o destaque fica para o cargo de analista de recursos humanos na Asa Norte. A função oferece um salário de R$ 2.790, além de benefícios. Os interessados em disputar a vaga, no entanto, precisam apresentar diploma de ensino superior completo e comprovação de experiência prévia na área.

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Por outro lado, o setor de comércio e serviços lidera o volume de contratações. A função de operador de caixa é a que concentra a maior demanda da sexta-feira, com 146 postos de trabalho abertos. Para esse grupo, as empresas exigem apenas o ensino médio completo, abrindo as portas inclusive para quem busca a primeira oportunidade no mercado, já que não é necessária experiência anterior.

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Todos os cargos anunciados asseguram benefícios trabalhistas aos contratados. Os candidatos podem disputar as vagas de duas formas: cadastrando o currículo diretamente no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo quem não encontrar uma vaga compatível com seu perfil no painel de hoje deve manter o cadastro atualizado. O sistema da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) funciona por cruzamento de dados, o que significa que o currículo do candidato fica disponível para futuras triagens assim que novas empresas abrirem postos aderentes ao seu histórico.

Empresas e empregadores interessados em disponibilizar vagas ou utilizar a infraestrutura das agências para a realização de entrevistas técnicas podem efetuar o cadastro gratuitamente. O procedimento pode ser feito presencialmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou por meio do Canal do Empregador, disponível no site oficial da Sedet.

