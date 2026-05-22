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Moradores do Jardim Botânico ficam sem energia nesta sexta

A previsão é que o fornecimento seja restabelecido gradativamente assim que os trabalhos forem concluídos

Neoenergia fará serviços de melhoria e modernização da rede elétrica - (crédito: Neoenergia/Divulgação)
Neoenergia fará serviços de melhoria e modernização da rede elétrica - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

Moradores do condomínio Solar da Serra, no Jardim Botânico, devem se preparar para uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (22/5). De acordo com a Neoenergia, o desligamento temporário afetará a Quadra 1 da região e ocorrerá no período das 10h às 16h. A medida é necessária para que as equipes técnicas realizem serviços de modernização e melhorias estruturais na rede local.

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A empresa esclarece que a suspensão total do serviço durante esse intervalo é uma medida de segurança padrão. O procedimento visa proteger tanto a integridade física dos técnicos que executam as intervenções de alta complexidade quanto a dos próprios moradores e transeuntes da região. A previsão é que o fornecimento seja restabelecido gradativamente assim que os trabalhos forem concluídos dentro do horário estipulado.

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Caso ocorram quedas de energia imprevistas em outras localidades do Distrito Federal, a população deve reportar o problema imediatamente por meio da central telefônica 116. Para clientes com deficiência auditiva ou de fala, o suporte é feito pelo número 0800 701 01 55, canal que requer o uso de aparelhos telefônicos adaptados.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/05/2026 06:00
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