Moradores do Jardim Botânico ficam sem energia nesta sexta

Moradores do condomínio Solar da Serra, no Jardim Botânico, devem se preparar para uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (22/5). De acordo com a Neoenergia, o desligamento temporário afetará a Quadra 1 da região e ocorrerá no período das 10h às 16h. A medida é necessária para que as equipes técnicas realizem serviços de modernização e melhorias estruturais na rede local.

Leia também: Justiça mantém leilão bilionário de capacidade de energia

A empresa esclarece que a suspensão total do serviço durante esse intervalo é uma medida de segurança padrão. O procedimento visa proteger tanto a integridade física dos técnicos que executam as intervenções de alta complexidade quanto a dos próprios moradores e transeuntes da região. A previsão é que o fornecimento seja restabelecido gradativamente assim que os trabalhos forem concluídos dentro do horário estipulado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Caso ocorram quedas de energia imprevistas em outras localidades do Distrito Federal, a população deve reportar o problema imediatamente por meio da central telefônica 116. Para clientes com deficiência auditiva ou de fala, o suporte é feito pelo número 0800 701 01 55, canal que requer o uso de aparelhos telefônicos adaptados.