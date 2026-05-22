Celina diz que Ginástica nas Quadras reduz impacto na rede pública de Saúde

Durante o evento, Celina Leão, destacou a importância social do programa e celebrou os investimentos realizados recentemente para fortalecer as atividades oferecidas à comunidade. - (crédito: Foto: Davi Cruz/CB Press)

A governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP) esteve presente no Parque da Cidade, no Estacionamento 8, palco do 4º evento distrital do programa Escola-Comunidade Ginástica nas Quadras 2026, nesta sexta-feira (22/5). Com mais de três décadas de existência, o Programa Ginástica nas Quadras consolidou-se como uma importante política pública de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida no Distrito Federal.

Durante o evento, Celina Leão, destacou a importância social do programa e celebrou os investimentos realizados recentemente para fortalecer as atividades oferecidas à comunidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Esse é um programa que atende todas as nossas regionais, todas as nossas cidades. É um programa da Secretaria de Educação, que sai daquele ambiente, somente o ambiente escolar, e atende a comunidade”, afirmou a governadora.

A iniciativa é coordenada pelas regionais de ensino (CREs), com apoio da Secretaria de Educação, responsável por garantir os meios pedagógicos e logísticos necessários à continuidade das atividades nos polos espalhados pelas regiões administrativas.

A chefe do Executivo local destacou ainda o impacto positivo das atividades, especialmente, para pessoas idosas e para quem não têm acesso a acompanhamento físico adequado. “Esse momento é muito importante para a comunidade que não tem acesso a um treinamento adequado. E nós conseguimos colocar um recurso de PDAF para o Ginástica nas Quadras, para que eles tivessem uma estrutura melhor, mas sempre nós podemos melhorar”, disse.

Ao defender investimentos contínuos no esporte e em ações comunitárias, Celina Leão relacionou o programa à melhoria da saúde pública e ao fortalecimento dos vínculos sociais. “Quando a gente investe em programas como esse, a gente diminui o impacto até na nossa rede pública de saúde. Fora a alegria, momentos de estarmos juntas”, destacou.