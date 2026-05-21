Estudantes da rede pública debatem sobre patrimônio no Museu da República

Alunos da rede pública do Distrito Federal participaram, nessa quarta-feira (20/5), de uma visita mediada ao Museu Nacional da República, como parte da programação do projeto Territórios Culturais, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). A ação integrou a 24ª Semana Nacional de Museus, realizada de 18 a 24 de maio em celebração ao Dia Internacional dos Museus.

Participaram da atividade alunos do Centro de Ensino Médio (CEM) 02 de Planaltina e do Centro Educacional (CED) Incra 08 de Brazlândia, além de professores da rede pública e estudantes de graduação da Universidade de Brasília (UnB). A proposta foi aproximar os participantes das discussões sobre memória, patrimônio cultural e ocupação dos espaços culturais de Brasília.

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Durante a programação, os estudantes receberam exemplares do livro “Em busca da Planaltina Perdida”, lançado em 2025 a partir de um trabalho de inventário participativo desenvolvido por estudantes e professores da rede pública em Planaltina.

A publicação faz parte da coleção “Patrimônio para Jovens”, desenvolvida por meio de parceria entre a SEEDF e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-DF). O projeto reúne produções feitas por estudantes e professores em ações de resgate da memória e valorização do patrimônio cultural local.