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OPERAÇÃO DA PF

Pai de Daniel Vorcaro tem surto em presídio de Minas Gerais

Empresário Henrique Vorcaro, fundador do Grupo Multipar, está detido no complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, e enfrenta quadro de depressão, segundo relatos

Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro preso pela PF. Empresário é suspeito de integrar um grupo criminoso que obtia informações sigilosas - (crédito: Reprodução/Facebook)
Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro preso pela PF. Empresário é suspeito de integrar um grupo criminoso que obtia informações sigilosas - (crédito: Reprodução/Facebook)

O empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, teve um surto nesta quinta-feira (22/5) no presídio Nelson Hungria, em Contagem (MG), onde está preso desde a última fase da Operação Compliance Zero. Segundo informações ligadas à defesa, ele enfrenta um quadro de depressão e tem dificuldades para se adaptar à rotina do complexo penitenciário, considerado o maior de Minas Gerais e marcado por problemas históricos de superlotação.

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Henrique Vorcaro foi preso em Nova Lima (MG), em 14 de maio, durante o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Empresário mineiro, ele é fundador do Grupo Multipar, conglomerado com atuação nos setores imobiliário, de engenharia, energia e agronegócio. A operação apura um suposto esquema de vigilância, intimidação e perseguição de desafetos ligado ao núcleo investigado.

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De acordo com a Polícia Federal, Henrique Vorcaro é apontado como “demandante, beneficiário e operador financeiro” de um grupo conhecido como “A Turma”, que teria sido estruturado para proteger interesses do banqueiro. A organização é investigada por supostos atos de espionagem clandestina, intimidação e monitoramento de pessoas consideradas adversárias do grupo.

Em decisão anexada ao processo, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o empresário não atuava apenas como pai do banqueiro, mas exercia função própria na engrenagem financeira investigada. “A representação policial o situa não apenas como pai de Daniel Bueno Vorcaro, mas como agente que atuava em conjunto com o filho, em posição de colaboração direta”, diz trecho da decisão.

Segundo interlocutores ligados ao caso, Henrique Vorcaro teria se abalado após a informação de que a primeira proposta de delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro foi rejeitada por integrantes da Polícia Federal. Entre os pedidos feitos pela defesa do banqueiro durante as negociações estaria a blindagem de familiares envolvidos nas investigações.

Além da PF, integrantes da cúpula da Procuradoria-Geral da República também avaliaram como insuficiente o material inicialmente apresentado pela defesa. Ainda assim, os investigadores concederam nova oportunidade para entrega de provas e relatos adicionais sobre o esquema investigado.

Nesta semana, Daniel Vorcaro também perdeu benefícios na custódia da Polícia Federal, em Brasília, ao ser transferido de uma sala de Estado-Maior para uma cela comum na superintendência da corporação.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 22/05/2026 10:39 / atualizado em 22/05/2026 10:40
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