Lideranças femininas são homenageadas em evento na CLDF

Na cerimônia estavam Dai Schmidt, idealizadora do projeto Desfile Beleza Negra (DBN), Luana Maia, subsecretária de Proteção à Mulher Luana Maia e a delegada Bruna Eiras, todas indicadas pela deputada distrital Jane Klebia - (crédito: Divulgação)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) homenageou, durante a 7ª Semana Legislativa pela Mulher, lideranças femininas do DF que vêm construindo trajetórias de impacto social, cultural e institucional na cidade. Entre as homenageadas estavam mulheres que representam temas ligados à representatividade feminina, direito das mulheres, transformação social e o combate ao racismo.

Na cerimônia estavam Dai Schmidt, idealizadora do projeto Desfile Beleza Negra (DBN), Luana Maia, subsecretária de Proteção à Mulher Luana Maia e a delegada Bruna Eiras, todas indicadas pela deputada distrital Jane Klebia. Dai está à frente do projeto que além da inclusão e valorização da identidade negra na moda, incentiva também a cultura, arte e a saúde mental dos membros da comunidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Já Luana Maia recebeu a homenagem da CLDF pela atuação na defesa dos direitos femininos e trabalhos junto aos Comitês de Proteção à Mulher, onde atuou em ações de acolhimento, orientação e combate a violência no DF. Também na área pública foi homenageada a delegada Bruna Eiras, que ganhou destaque por reforçar a importância de políticas efetivas de proteção e enfrentamento à violência de gênero.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

Saiba Mais Cidades DF Tarde terá máxima de 29ºC nesta sexta-feira no DF, diz Inmet

Tarde terá máxima de 29ºC nesta sexta-feira no DF, diz Inmet Cidades DF Dupla é presa por disputa de "racha" na L4 Sul; veja vídeo

Dupla é presa por disputa de "racha" na L4 Sul; veja vídeo Cidades DF Porão do Rock altera trânsito no entorno do Mané Garrincha

Porão do Rock altera trânsito no entorno do Mané Garrincha Cidades DF Moradores do Jardim Botânico ficam sem energia nesta sexta

Moradores do Jardim Botânico ficam sem energia nesta sexta Cidades DF "É subestimar a capacidade de uma mulher", diz Celina Leão

"É subestimar a capacidade de uma mulher", diz Celina Leão Cidades DF DF oferece mais de 650 vagas de emprego nesta sexta