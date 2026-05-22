Lideranças femininas são homenageadas em evento na CLDF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) homenageou, durante a 7ª Semana Legislativa pela Mulher, lideranças femininas do DF que vêm construindo trajetórias de impacto social, cultural e institucional na cidade. Entre as homenageadas estavam mulheres que representam temas ligados à representatividade feminina, direito das mulheres, transformação social e o combate ao racismo.
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Na cerimônia estavam Dai Schmidt, idealizadora do projeto Desfile Beleza Negra (DBN), Luana Maia, subsecretária de Proteção à Mulher Luana Maia e a delegada Bruna Eiras, todas indicadas pela deputada distrital Jane Klebia. Dai está à frente do projeto que além da inclusão e valorização da identidade negra na moda, incentiva também a cultura, arte e a saúde mental dos membros da comunidade.
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Já Luana Maia recebeu a homenagem da CLDF pela atuação na defesa dos direitos femininos e trabalhos junto aos Comitês de Proteção à Mulher, onde atuou em ações de acolhimento, orientação e combate a violência no DF. Também na área pública foi homenageada a delegada Bruna Eiras, que ganhou destaque por reforçar a importância de políticas efetivas de proteção e enfrentamento à violência de gênero.
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
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