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7ª Semana Legislativa pela Mulher

Lideranças femininas são homenageadas em evento na CLDF

A 7ª Semana Legislativa pela Mulher destacou atuação de mulheres no combate à violência e ao racismo

Na cerimônia estavam Dai Schmidt, idealizadora do projeto Desfile Beleza Negra (DBN), Luana Maia, subsecretária de Proteção à Mulher Luana Maia e a delegada Bruna Eiras, todas indicadas pela deputada distrital Jane Klebia - (crédito: Divulgação)
Na cerimônia estavam Dai Schmidt, idealizadora do projeto Desfile Beleza Negra (DBN), Luana Maia, subsecretária de Proteção à Mulher Luana Maia e a delegada Bruna Eiras, todas indicadas pela deputada distrital Jane Klebia - (crédito: Divulgação)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) homenageou, durante a 7ª Semana Legislativa pela Mulher, lideranças femininas do DF que vêm construindo trajetórias de impacto social, cultural e institucional na cidade. Entre as homenageadas estavam mulheres que representam temas ligados à representatividade feminina, direito das mulheres, transformação social e o combate ao racismo.

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Na cerimônia estavam Dai Schmidt, idealizadora do projeto Desfile Beleza Negra (DBN), Luana Maia, subsecretária de Proteção à Mulher Luana Maia e a delegada Bruna Eiras, todas indicadas pela deputada distrital Jane Klebia. Dai está à frente do projeto que além da inclusão e valorização da identidade negra na moda, incentiva também a cultura, arte e a saúde mental dos membros da comunidade.

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Já Luana Maia recebeu a homenagem da CLDF pela atuação na defesa dos direitos femininos e trabalhos junto aos Comitês de Proteção à Mulher, onde atuou em ações de acolhimento, orientação e combate a violência no DF. Também na área pública foi homenageada a delegada Bruna Eiras, que ganhou destaque por reforçar a importância de políticas efetivas de proteção e enfrentamento à violência de gênero.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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Júlio Noronha*

Estagiário

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense

Por Júlio Noronha*
postado em 22/05/2026 10:46
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