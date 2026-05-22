Obituário: 42 funerais nesta sexta-feira (22/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (22/5):
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Campo da Esperança
- Carlos Augusto Vilhena de Magalhães Cunha, 93 anos
- Eliseu Ervalino Rodrigues de Freitas, 67 anos
- Francisca de Castro Ferreira, 93 anos
- Francisco Alves Ferreira, 90 anos
- Graciete da Silveira Boix Marti, 71 anos
- José Roberto Baptista, 75 anos
- Laura Barros Dias, 90 anos
- Leonia Arantes Batista, 82 anos
- Maria dos Prazeres Martins Miranda, 83 anos
- Maria Sueli Leite Cavalcante, 71 anos
- Maura Alves de Andrade, 87 anos
- Renato Maciel Lima, 48 anos
Taguatínga
- Agamenon Florêncio Bezerra, 61 anos
- Ajodelmar Freitas Rocha, 64 anos
- Cirlene Maria dos Reis, 75 anos
- Ervina Pinheiro de Lucena, 86 anos
- Francisco Antônio da Costa, 68 anos
- Júlio Augusto Soares, 71 anos
- Maria Machado de Araújo, 86 anos
- Marisvaldo Lima Guanaes Santos, 71 anos
- Maurílio Eustáquio da Cunha e Castro, 78 anos
- Nilza Alves Dias, 70 anos
- Vanderlei Silva de Paulo, 49 anos
Gama
- Adalberto Pereira Borges, 71 anos
- Ana Maria dos Santos, 91 anos
- Francisco Gomes de Mello, 59 anos
- Luzia de Souza Silva, 89 anos
- Marcos Antônio Silva dos Prazeres, 61 anos
- Odete Maria da Silva, 68 anos
- Raimundo Pereira da Silva, 71 anos
Planaltina
- Manoel da Silva Dias, 80 anos
Sobradinho
- Cássia Alves Ferreira, 48 anos
- José Ferreira da Silva, 82 anos
- Manoel Severino Feliciano, 95 anos
- Maria do Rosário Cardoso de Sousa, 68 anos
- Olívia Roque Fernandes, 94 anos
- Raimundo Gonçalves da Rocha, 78 anos
Jardim Metropolitano
- Ana Pureza Alves, 88 anos
- Helena Maria Soares Menezes, menos de 1 ano
- Lidia Mercedes Diaz Layana, 94 anos (cremação)
- Maria de Lourdes da Conceição, 78 anos (cremação)
- Nilza Santos do Nascimento, 82 anos
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postado em 22/05/2026 18:37