Obituário: 42 funerais nesta sexta-feira (22/5); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (22/5):

Campo da Esperança



Carlos Augusto Vilhena de Magalhães Cunha, 93 anos



Eliseu Ervalino Rodrigues de Freitas, 67 anos



Francisca de Castro Ferreira, 93 anos



Francisco Alves Ferreira, 90 anos



Graciete da Silveira Boix Marti, 71 anos



José Roberto Baptista, 75 anos



Laura Barros Dias, 90 anos



Leonia Arantes Batista, 82 anos



Maria dos Prazeres Martins Miranda, 83 anos



Maria Sueli Leite Cavalcante, 71 anos



Maura Alves de Andrade, 87 anos



Renato Maciel Lima, 48 anos

Taguatínga



Agamenon Florêncio Bezerra, 61 anos



Ajodelmar Freitas Rocha, 64 anos



Cirlene Maria dos Reis, 75 anos



Ervina Pinheiro de Lucena, 86 anos



Francisco Antônio da Costa, 68 anos



Júlio Augusto Soares, 71 anos



Maria Machado de Araújo, 86 anos



Marisvaldo Lima Guanaes Santos, 71 anos



Maurílio Eustáquio da Cunha e Castro, 78 anos



Nilza Alves Dias, 70 anos



Vanderlei Silva de Paulo, 49 anos

Gama



Adalberto Pereira Borges, 71 anos



Ana Maria dos Santos, 91 anos



Francisco Gomes de Mello, 59 anos



Luzia de Souza Silva, 89 anos



Marcos Antônio Silva dos Prazeres, 61 anos



Odete Maria da Silva, 68 anos



Raimundo Pereira da Silva, 71 anos

Planaltina



Manoel da Silva Dias, 80 anos

Sobradinho



Cássia Alves Ferreira, 48 anos



José Ferreira da Silva, 82 anos



Manoel Severino Feliciano, 95 anos



Maria do Rosário Cardoso de Sousa, 68 anos



Olívia Roque Fernandes, 94 anos



Raimundo Gonçalves da Rocha, 78 anos

Jardim Metropolitano



Ana Pureza Alves, 88 anos



Helena Maria Soares Menezes, menos de 1 ano



Lidia Mercedes Diaz Layana, 94 anos (cremação)



Maria de Lourdes da Conceição, 78 anos (cremação)



Nilza Santos do Nascimento, 82 anos

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