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Obituário: 42 funerais nesta sexta-feira (22/5); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 22 de maio de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (22/5):

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Campo da Esperança

  • Carlos Augusto Vilhena de Magalhães Cunha, 93 anos
  • Eliseu Ervalino Rodrigues de Freitas, 67 anos
  • Francisca de Castro Ferreira, 93 anos
  • Francisco Alves Ferreira, 90 anos
  • Graciete da Silveira Boix Marti, 71 anos
  • José Roberto Baptista, 75 anos
  • Laura Barros Dias, 90 anos
  • Leonia Arantes Batista, 82 anos
  • Maria dos Prazeres Martins Miranda, 83 anos
  • Maria Sueli Leite Cavalcante, 71 anos
  • Maura Alves de Andrade, 87 anos
  • Renato Maciel Lima, 48 anos

Taguatínga

  • Agamenon Florêncio Bezerra, 61 anos
  • Ajodelmar Freitas Rocha, 64 anos
  • Cirlene Maria dos Reis, 75 anos
  • Ervina Pinheiro de Lucena, 86 anos
  • Francisco Antônio da Costa, 68 anos
  • Júlio Augusto Soares, 71 anos
  • Maria Machado de Araújo, 86 anos
  • Marisvaldo Lima Guanaes Santos, 71 anos
  • Maurílio Eustáquio da Cunha e Castro, 78 anos
  • Nilza Alves Dias, 70 anos
  • Vanderlei Silva de Paulo, 49 anos

Gama

  • Adalberto Pereira Borges, 71 anos
  • Ana Maria dos Santos, 91 anos
  • Francisco Gomes de Mello, 59 anos
  • Luzia de Souza Silva, 89 anos
  • Marcos Antônio Silva dos Prazeres, 61 anos
  • Odete Maria da Silva, 68 anos
  • Raimundo Pereira da Silva, 71 anos

Planaltina

  • Manoel da Silva Dias, 80 anos

Sobradinho

  • Cássia Alves Ferreira, 48 anos
  • José Ferreira da Silva, 82 anos
  • Manoel Severino Feliciano, 95 anos
  • Maria do Rosário Cardoso de Sousa, 68 anos
  • Olívia Roque Fernandes, 94 anos
  • Raimundo Gonçalves da Rocha, 78 anos

Jardim Metropolitano

  • Ana Pureza Alves, 88 anos
  • Helena Maria Soares Menezes, menos de 1 ano
  • Lidia Mercedes Diaz Layana, 94 anos (cremação)
  • Maria de Lourdes da Conceição, 78 anos (cremação)
  • Nilza Santos do Nascimento, 82 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/05/2026 18:37
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