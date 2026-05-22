Pentecostes reúne multidão no Taguaparque. Confira a programação

Velas acesas, mãos erguidas e orações em coro tomaram conta do Taguaparque na abertura da Semana de Pentecostes 2026, nesta sexta-feira (22/5). Há 27 anos, a celebração movimenta Brasília e reúne milhares de fiéis em um dos maiores eventos católicos do Distrito Federal dedicado ao Espírito Santo.

Os momentos mais aguardados foram a chegada de Nossa Senhora da Primavera, a missa celebrada pelo padre Moacir Anastácio, fundador da comunidade Renascidos em Pentecostes, e a emocionante Procissão das Velas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Festa do Divino mobiliza uma legião de peregrinos pela fé e tradição

Pentecostes celebra um dos acontecimentos mais importantes da tradição cristã: a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, cinquenta dias após a Páscoa, enquanto eles estavam reunidos em Jerusalém durante a Festa das Semanas. Para a Igreja Católica, esse é o momento que nasce a igreja e o início da evangelização dos povos.

Leia também: Parque onde menina foi atacada por onça anuncia retorno das atividades

Para os fiéis, no entanto, se tornou um espaço de reencontro com a fé, agradecimento e testemunhos de cura. “É a maior festa de Pentecostes do mundo em honra ao Espírito Santo. Pentecostes é uma renovação para nós, fiéis”, resumiu a coordenadora-geral do evento, Oliana Lima.

A empreendedora mineira Evanilda Ribeiro dos Santos, 50 anos, percorreu cerca de 380km e enfrentou cinco horas de viagem de carro para participar pela segunda vez. A ida ao evento foi um gesto de gratidão.

“Aqui, para mim, é bênção. É um sonho realizado. Vim agradecer a Jesus e ao Espírito Santo. Eu não vim para pedir nada, vim para agradecer o Espírito Santo pelas graças recebidas, que foram inúmeras”, contou.

Leia também: Sociedade de Eubiose promove evento sobre Centros Geográficos e Espiritualidade

“A única coisa que peço é que Deus continue nos abençoando. Quando a gente vem a um lugar abençoado como esse, há a intenção também de entregar nossos familiares e amigos nas mãos dele. Tem tanta coisa acontecendo no mundo que nos deixa preocupados”, completou.

Ela contou ainda que quase desistiu da viagem, mas acabou convencida por um amigo a seguir para Brasília. “O Espírito Santo fez ele me arrastar até aqui”, brincou.

Moradora de Ceilândia, a vigilante Rosa Santos, 46, acompanha a Semana de Pentecostes há três anos. Segundo ela, a devoção começou após um pedido de cura.

“Meu sentimento é só de agradecimento porque já fui curada e só peço cada vez mais sabedoria para estar no caminho de Deus. O único lugar certo que temos é ao lado de Deus”, afirmou.

Rosa relatou que sofria com um grave problema de sangramento e atribui a melhora às orações feitas. “Pedi muita cura e recebi. Graças a Deus!”, disse emocionada.

A participante também descreveu a emoção da entrada de Nossa Senhora da Primavera. “Quando Nossa Senhora da Primavera entra, parece que estamos um minuto no céu, sem problemas, sem doenças, sem nada”.

Mesmo indo ao evento sozinha, Rosa afirma carregar a família nas orações. “Minha família fica em casa, mas está no meu coração”.

A Semana de Pentecostes conta com apresentações musicais, testemunhos, espaço vocacional, praça de alimentação e venda de artigos religiosos. A programação segue até domingo (24/5).

Serviço

Semana de Pentecostes 2026

Local: Taguaparque

Programação

Sábado (23/5)

14h — Abertura / Terço de Nossa Senhora da Primavera

15h — Comunicação de palco

15h30 — Momento vocacional

16h — Comunicação de palco

16h20 — Louvor com Ministério Nova Primavera

17h20 — Comunicação de palco

18h — Louvor com Crícia Martins e Banda São Rafael

19h — Santa Missa

Domingo (24/5)

12h — Abertura do Dia de Pentecostes

12h15 — Terço de Nossa Senhora da Primavera

13h — Comunicação de palco

13h30 — Louvor com Ministério Nova Primavera

14h30 — Testemunho com Crícia Martins e Banda São Rafael

15h30 — Comunicação de palco

16h — Santa Missa

Redes sociais: https://www.instagram.com/renascidosempentecostes?igsh=MWlmeGxxcDVjeHQzaQ==