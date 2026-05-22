Carro de luxo bate em moto na Ponte JK, e vítimas denunciam omissão de socorro

O homem e a passageira foram arrastados por 40 metros. Momentos após o acidente, ela fugiu do local e deixou os dois caídos na pista - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher de 24 anos colidiu com uma moto nas proximidades da Ponte JK e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Bruno Marques, de 27 anos, contou que ele e Rebeca Medeiros, 29, estavam retornando para casa após o expediente na noite do último domingo (17/5), quando a motorista bateu na traseira da moto e arrastou os dois por cerca de 40 metros na pista. Dirigindo um carro do modelo GWM/Haval H6 Premium, avaliado em cerca de R$ 200 mil, ela empreendeu fuga após a batida, chegando até a QI 27 do Lago Sul.

O condutor da moto descreve que eles foram deixados na pista, enquanto a mulher se distanciava do local. No Lago Sul, o veículo parou de funcionar, obrigando a jovem a descer do carro. Mesmo após a parada, ela não solicitou socorro. Testemunhas disseram que a mulher pediu carona a motoristas da região, alegando ter batido em um poste. O primeiro negou-se a dar carona, entretanto, ela conseguiu ajuda de um homem que estava dirigindo um VW/GOL.

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Bruno relatou, ainda, que Rebeca ficou em estado grave, sendo levada até a UTI do Hospital de Base. "No acidente, ela quebrou a perna em dois lugares diferentes e terá que realizar uma cirurgia. Além disso, ela também quebrou a bacia", lamentou o rapaz. Bruno teve lesões pelo corpo, chegando a quebrar o pé e se machucar nas mãos, costela e pernas.

Testemunhas que presenciaram a fuga solicitaram o socorro para atender às vítimas. Após o ocorrido, eles fizeram imagens da cena do acidente, que mostra o veículo destruído na parte frontal. Segundo Bruno, os policiais encontraram uma taça dentro do veículo, além dos documentos da condutora.

A moto que ele estava dirigindo deu perda total, comprometendo o trabalho do homem de 27 anos, pai de um bebê e atual provedor da sua família. "No início da semana, tentamos contato com ela, que nunca respondeu às mensagens", contou Bruno. Rebeca é gerente da hamburgueria onde ambos trabalham e estava de carona com Bruno, que atua como freelancer.

Investigações

O caso está sendo investigado pela 10ª Delegacia (Lago Sul), onde a mulher já foi identificada. As equipes estão apurando o sinistro de trânsito com vítima, além de omissão de socorro. As análises da perícia seguem em andamento. Segundo os agentes, a defesa da condutora do veículo está em contato com a polícia.