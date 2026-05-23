Homem é preso após tentar matar companheira a facadas no Gama

Nas imagens, a casa onde o crime ocorreu encontra-se completamente destruída pelo autor - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Uma mulher ficou em estado gravíssimo após ter sido esfaqueada pelo companheiro na madrugada deste sábado (23/5), na Q 12 do Setor Leste, localizado no Gama. Depois de atacar a mulher com um facão, o autor tentou fugir da cena do crime pelo telhado da caas, sendo interceptado pela Polícia Militar, que prendeu o homem e apreendeu a arma do crime, assim como porções de entorpecentes.

De acordo com as informações da PMDF, o homem estava em surto ao ser encontrado pelos agentes. Pendurado em um toldo de uma igreja localizada no térreo, o homem foi gravado por moradores enquanto tentava pular com o facão na mão. As equipes da PM tiveram que conter o homem e negociar a sua rendição enquanto ele ainda estava no telhado.

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A polícia acredita que a substância apreendida na casa do autor seja maconha. Rendido, ele recebeu voz de prisão, sendo pego em flagrante na tentativa de feminicídio.

Com escoriações causadas pelo facão, a vítima foi levada às pressas para o Hospital Regional do Gama, pelas equipes de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal — que realizaram atendimentos primários. Até o momento de fechamento desta matéria, não se sabe em qual estado a vítima se encontra na unidade de atendimento.

Durante a varredura, os agentes encontraram a casa completamente destruída após o ataque. Móveis caídos no chão, itens espalhados por todo o canto na cozinha, e peças de roupas retiradas do armário, aos montes, pelo chão. Até o banheiro da residência estava destruído, com o chuveiro quebrado.

O autor do crime foi encaminhado para a delegacia da polícia civil, na região do Gama, para que as autoridades tomem as medidas cabíveis.