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Autor de homicídio na BR 020 é preso em flagrante

Homem foi preso por volta das 11h20 e confessou a autoria do crime. A faca utilizada no homicídio estava em posse do autor

Autor de homicídio cometido em Sobradinho, às margens da BR 020, é preso em flagrante - (crédito: PMDF)
Autor de homicídio cometido em Sobradinho, às margens da BR 020, é preso em flagrante - (crédito: PMDF)

O autor do homicídio ocorrido na madrugada deste domingo (24/5) em Sobradinho, nas margens da BR 020, foi preso em flagrante no fim da manhã por policiais militares do 13º Batalhão. O crime ocorreu por volta de 5h30 e a prisão foi realizada cerca de 11h20. A vítima era um homem de 29 anos e foi morto a facadas. O criminoso tinha passagens pela polícia pelo crime de roubo e foi conduzido à 13ª Delegacia de Polícia.

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A Polícia Militar (PMDF) localizou o criminoso em uma parada de ônibus tentando fugir da cidade.
Durante a abordagem, o homem confessou a autoria do crime e relatou detalhes da ação criminosa aos policiais militares. Com o suspeito, os policiais localizaram a arma branca utilizada no homicídio, ainda com aparentes vestígios de sangue.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 24/05/2026 14:49
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