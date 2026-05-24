Autor de homicídio na BR 020 é preso em flagrante

Autor de homicídio cometido em Sobradinho, às margens da BR 020, é preso em flagrante - (crédito: PMDF)

O autor do homicídio ocorrido na madrugada deste domingo (24/5) em Sobradinho, nas margens da BR 020, foi preso em flagrante no fim da manhã por policiais militares do 13º Batalhão. O crime ocorreu por volta de 5h30 e a prisão foi realizada cerca de 11h20. A vítima era um homem de 29 anos e foi morto a facadas. O criminoso tinha passagens pela polícia pelo crime de roubo e foi conduzido à 13ª Delegacia de Polícia.

A Polícia Militar (PMDF) localizou o criminoso em uma parada de ônibus tentando fugir da cidade.

Durante a abordagem, o homem confessou a autoria do crime e relatou detalhes da ação criminosa aos policiais militares. Com o suspeito, os policiais localizaram a arma branca utilizada no homicídio, ainda com aparentes vestígios de sangue.

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