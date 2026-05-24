Homem é preso por esfaquear segurança de bar em Ceilândia

O homem foi preso pelos policiais do 8º Batalhão, que levou o suspeito, assim como a arma branca, para a 15ª Delegacia de Polícia - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

Um homem esfaqueou o segurança de um bar com golpes na cintura após ser expulso do estabelecimento, em Ceilândia A ocorrência aconteceu na EQNM 2/4. O agressor causou uma confusão no bar e foi retirado pelos guardas. Em seguida, o suspeito pegou uma faca no carro e atacou o vigilante. Testemunhas chamaram a polícia, que prenderam o homem.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as agentes foram acionados na madrugada deste domingo (24/5), para atender uma briga, que teria resultado no esfaqueamento de uma pessoa. Ao chegarem no bar, as equipes encontraram o suspeito já contido pelas pessoas presentes, deitado no chão, com a faca utilizada na agressão próxima do local do crime.

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A faca utilizada pelo autor do crime foi apreendida pelos agente da PMDF (foto: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

A vítima já tinha sido atendida, socorrida e levada ao Hospital Regional de Ceilândia, para atendimento médico de urgência. O homem foi preso pelos policiais do 8º Batalhão, que levou o suspeito, assim como a arma branca, para a 15ª Delegacia de Polícia. O homem foi autuado por tentativa de homicídio.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal