Fé e devoção marcam o encerramento da Semana de Pentecostes 2026

Milhares de fiéis participaram do último dia da Semana de Pentecostes de 2026, neste domingo (24/5), no Taguaparque, em Taguatinga. A programação reuniu momentos de oração, louvor, pregações e a tradicional missa campal celebrada no período da tarde. O evento é considerado um dos maiores encontros religiosos do Distrito Federal e contou com a presença de caravanas de diversas regiões administrativas.

A celebração teve como um dos principais momentos a consagração da terceira vela de Pentecostes, dedicada ao Espírito Santo. Ao longo do dia, os participantes acompanharam apresentações musicais, testemunhos e reflexões conduzidas por integrantes da comunidade Renascidos em Pentecostes e pelo padre Moacir Anastácio.

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Cantando preces junto ao coral, centenas de cristãos levantavam as mãos para os céus, com terços e santinhos nas mãos. Segurando a todo tempo o lenço estampado com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, Larissa Lacerda, 38 anos, frequenta anualmente a celebração católica. Há 10 anos, Larissa faz preces junto à família, que sempre tenta trazer mais um fiel da comunidade. Moradora de Taguatinga, ela trouxe o lenço em todos os dias do evento. "É assim que demonstro minha fé, Nossa Senhora é mãe de Deus, dos pobres e de todas as pessoas. A presença dela está em todo lugar", reforçou.

Nos pedidos, ela inclui o desejo de que a família tivesse muita saúde, assim como fé e muita força. "Um dos meus desejos é ser mãe. Eu serei, se for da vontade de Deus", compartilhou Larissa.

A celebração também reuniu autoridades, entre elas, a governadora Celina Leão, que destacou a importância de um evento religioso em Brasília, descrevendo-o como um momento de muita fé que cresce a cada ano. "O GDF sempre apoia o evento, e eu venho aqui para receber à Deus. É um momento muito bonito e de muita fé", destacou.

Celina ainda explicou que o evento mobiliza não apenas a comunidade católica, mas todas as pessoas que possuem fé e acreditam no Espírito Santo de Deus, tornando-o um dia de grande alegria.

Para atender o público, o Governo do Distrito Federal montou uma operação especial de segurança, mobilidade e atendimento em saúde. Houve reforço no policiamento, monitoramento do trânsito nas proximidades do Taguaparque e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de prontidão durante a programação. O evento também contou com estrutura de apoio, incluindo palco, áreas cobertas e barracas de alimentação.



