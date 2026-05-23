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Celina anuncia que Festa do Divino entrará no calendário oficial do DF

Medida pretende simplificar o evento de Planaltina e permitir o uso de recursos diretos do Tesouro, reduzindo a dependência de emendas parlamentares

Arcebispo de Brasilia, dom Paulo Cezar Costa, Celina Leão e Gustavo Rocha na Festa do Divino - (crédito: Agência Brasília/ Lucio Bernardo Jr )
Arcebispo de Brasilia, dom Paulo Cezar Costa, Celina Leão e Gustavo Rocha na Festa do Divino - (crédito: Agência Brasília/ Lucio Bernardo Jr )

Durante visita à 144ª edição da Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, na manhã deste sábado (23/5), a governadora Celina Leão (PP-DF) anunciou que enviará um projeto de lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para incluir a festividade de forma definitiva no calendário oficial do Distrito Federal. 

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A mudança visa simplificar o processo burocrático e garantir o financiamento do evento diretamente pela "Fonte 100", que são recursos com aplicação livre onde a maior parte está isenta de vinculação ou destinação específica e sem a dependência exclusiva de emendas parlamentares.

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"Todo ano é muito difícil para os organizadores. Os deputados vão poder continuar colocando emendas, mas agora ela fica também uma festa que a gente pode fazer toda pela Fonte 100. Isso vai facilitar muito o dia a dia das pessoas envolvidas", explicou Celina.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do DF, a celebração atrai milhares de fiéis e movimenta paróquias de toda a região. Recepcionada por lideranças locais como Seu Divino e Dona Maria Alice, Celina Leão relembrou sua longa relação com o evento.

"Estou muito feliz de estar aqui. Planaltina é uma cidade de muita fé e tradição. Estou tentando passar em todos os cafés da manhã. Agora, andar a cavalo, eu sei montar muito bem, porque eu laçava boi profissionalmente. Só não posso montar aqui porque depois não vou querer parar", brincou a governadora.

 

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 23/05/2026 16:15 / atualizado em 23/05/2026 16:34
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