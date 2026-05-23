Celina anuncia que Festa do Divino entrará no calendário oficial do DF

Durante visita à 144ª edição da Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, na manhã deste sábado (23/5), a governadora Celina Leão (PP-DF) anunciou que enviará um projeto de lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para incluir a festividade de forma definitiva no calendário oficial do Distrito Federal.

A mudança visa simplificar o processo burocrático e garantir o financiamento do evento diretamente pela "Fonte 100", que são recursos com aplicação livre onde a maior parte está isenta de vinculação ou destinação específica e sem a dependência exclusiva de emendas parlamentares.

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"Todo ano é muito difícil para os organizadores. Os deputados vão poder continuar colocando emendas, mas agora ela fica também uma festa que a gente pode fazer toda pela Fonte 100. Isso vai facilitar muito o dia a dia das pessoas envolvidas", explicou Celina.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do DF, a celebração atrai milhares de fiéis e movimenta paróquias de toda a região. Recepcionada por lideranças locais como Seu Divino e Dona Maria Alice, Celina Leão relembrou sua longa relação com o evento.

"Estou muito feliz de estar aqui. Planaltina é uma cidade de muita fé e tradição. Estou tentando passar em todos os cafés da manhã. Agora, andar a cavalo, eu sei montar muito bem, porque eu laçava boi profissionalmente. Só não posso montar aqui porque depois não vou querer parar", brincou a governadora.