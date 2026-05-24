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DF amanhece com chuva e temperatura mínima deve chegar a 17°C

Segundo o Inmet, previsão para a capital indica céu com muitas nuvens da manhã até a noite e a máxima pode chegar a 24°C

Capital federal amanheceu com chuva neste domingo (24/5) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Capital federal amanheceu com chuva neste domingo (24/5) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Na manhã deste domingo (24/5), os brasilienses abriram a janela e encontraram uma chuva tímida, mas daquelas que dá vontade de ficar na cama. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), afirma que a temperatura mínima deve ficar na casa dos 17°C, enquanto a máxima fica em 24°C. 

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A umidade relativa do ar também deve variar bem durante o dia. Enquanto a máxima chega a 95%, a mínima pode despencar para 45%. Pela manhã, a população que saiu às ruas sentiu aquele vento gelado, que apesar de fraco, pode continuar moderado pela tarde.

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No entanto, já pela noite, o vento perde um pouco de força. Assim, a surpresa ficou pela chuva, que talvez apareça ao longo deste domingo, em algumas regiões isoladas do Distrito Federal. Com isso, agasalhos e guarda-chuva se tornam essenciais para enfrentar esse clima ameno da capital federal.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 24/05/2026 09:23
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