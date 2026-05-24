DF amanhece com chuva e temperatura mínima deve chegar a 17°C

Na manhã deste domingo (24/5), os brasilienses abriram a janela e encontraram uma chuva tímida, mas daquelas que dá vontade de ficar na cama. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), afirma que a temperatura mínima deve ficar na casa dos 17°C, enquanto a máxima fica em 24°C.

A umidade relativa do ar também deve variar bem durante o dia. Enquanto a máxima chega a 95%, a mínima pode despencar para 45%. Pela manhã, a população que saiu às ruas sentiu aquele vento gelado, que apesar de fraco, pode continuar moderado pela tarde.

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No entanto, já pela noite, o vento perde um pouco de força. Assim, a surpresa ficou pela chuva, que talvez apareça ao longo deste domingo, em algumas regiões isoladas do Distrito Federal. Com isso, agasalhos e guarda-chuva se tornam essenciais para enfrentar esse clima ameno da capital federal.