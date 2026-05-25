PCDF prende jovem de 18 anos com oito recorrências de violência doméstica em Ceilândia - (crédito: Divulgação / PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão de um jovem de 18 anos pelo crime de tráfico de entorpecentes. Mas, o que chama atenção no caso é o extenso histórico infracional e criminal do detido, que acumula oito ocorrências de violência doméstica pela Lei Maria da Penha, incluindo os crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, invasão de domicílio e múltiplos descumprimentos de medidas protetivas de urgência.

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A ação da PCDF foi feita por intermédio da Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 19ª Delegacia de Polícia. O indivíduo foi preso na QNN 19, em Ceilândia, após os agentes abordarem um motorista que havia adquirido uma porção de cocaína e fornecido as características físicas do vendedor. Com essas informações, o jovem foi localizado e preso em flagrante.

Para além de tráfico de drogas e violência doméstica, a ficha criminal do autuado também inclui três passagens por furto em comércio e uma por roubo.

O jovem foi conduzido à carceragem da PCDF e permanece à disposição do Poder Judiciário.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado