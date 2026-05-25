Inscrições abertas para o 4º Festival de Cultura Inclusiva de Brasília

Beatriz Ocke*
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Estão abertas as inscrições para o 4º Festival de Cultura Inclusiva, projeto que reúne oficinas gratuitas sobre formação artística, acessibilidade e protagonismo de pessoas com deficiência. As oficinas ocorrerão entre 1º de junho e 28 de julho no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Podem se inscrever pessoas com ou sem deficiência e monitores culturais, responsáveis por atender pessoas com deficiência nos espaços do festival. As vagas são limitadas.
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O Festival é uma realização do Instituto Entre Nós, em parceria com a Associação Mãe em Movimento — Amem/D, e busca democratizar o acesso à cultura e dar mais visibilidade ao trabalho artístico de pessoas com deficiência no DF. Durante as oficinas, os participantes também irão desenvolver um espetáculo teatral inspirado nas situações vivenciadas por pessoas com deficiência em diferentes contextos sociais.
Confira a programação das oficinas
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Oficina de teatro com montagem de espetáculo com Bruno Coeoli
Local: Sala Túllio Guimarães no Espaço Cultural Renato Russo
Data: Segundas-feiras dias 01,08,15,22 de junho e 06 de julho das 14h às 18h
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Oficina de Cenografia com Luh Danezy
Local: Galpão das artes no Espaço Cultural Renato Russo
Data: Terças-feiras 02, 09, 16, 23 e 30 de junho, 07, 14, 21 e 28 de julho das 14h às 17h
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Oficina de Figurino com Luh Danezy
Local: Galpão das artes no Espaço Cultural Renato Russo
Data: Quartas-feiras dias 03, 10, 17, 24 de junho, 01, 08, 15, 22 de julho das 14h às 17h
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Oficina de Acessibilidade com Emilly Amorim
Local: Teatro de bolso no Espaço Cultural Renato Russo
Data: Terças-feiras, 02,09,16, 23 de junho das 16h às 18h
Inscrições
Para os interessados em compor o elenco para o espetáculo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIK1Pc3uaVmflODIA2JP9XJm14kVohdej5wK5tN9qoQ_Piqw/viewform.
Para monitores culturais inclusivos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfccR_vSR7Xk58WnvYqQDcAzA6IGEYrvRgACznQ022IiB5PA/viewform.
*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado
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