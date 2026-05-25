26 de Setembro avança para se tornar nova região administrativa do DF

A governadora Celina Leão (PP) assinou a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) e determinou a conclusão do processo de criação da nova região administrativa - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

A Colônia Agrícola 26 de Setembro viveu nesta segunda-feira (25/5) um dos momentos mais simbólicos de sua história. Durante a quinta edição do programa GDF na Sua Porta, realizada na Rua 1, Entrada 2, às margens da DF-001, a governadora Celina Leão (PP) assinou a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) e determinou a conclusão do processo de criação da nova região administrativa. “Viva 26 de Setembro, que é a nova cidade do Distrito Federal”, afirmou.

O anúncio foi feito durante a abertura oficial do GDF na Sua Porta, programa itinerante que reúne serviços de diversas secretarias do Governo do Distrito Federal e atende a população até sexta-feira (29/5), das 9h às 16h. Além da regularização fundiária, foram assinados 11 atos para implantação de equipamentos públicos, infraestrutura urbana e melhorias na mobilidade da região.

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“Hoje nós encaminhamos para o cartório o nascimento da 26 de Setembro. Sem a Reurb, eu não podia entrar com asfalto, eu não podia entrar com unidade básica de saúde, eu não podia entrar com infraestrutura porque não era uma cidade. Mas a partir de hoje, dessa assinatura, e da votação no Complan, será criada a cidade da 26 de Setembro”, afirmou Celina Leão.

A governadora ainda relembrou a trajetória política e jurídica para realizar a regularização da região. Segundo ela, o processo começou ainda quando exercia mandato como deputada federal, período em que articulou alterações na legislação ambiental para permitir o avanço da regularização fundiária da área. “Essas famílias ficaram impossibilitadas eternamente de terem a sua regularização. Mas foi através do estudo que eu solicitei à época que nós mudamos na Câmara Federal a lei da zona da floresta nacional. Esse era o primeiro passo da regularização”, explicou.

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Celina destacou que a assinatura da REURB permitirá a chegada definitiva de obras de infraestrutura e anunciou o início imediato da pavimentação da região. “O asfalto começa hoje na 26 de setembro. A dignidade começa hoje pra essa cidade. Uma unidade básica de saúde começa hoje e nós não vamos parar. Essa cidade ganha certidão de nascimento, ganha a primeira grande obra, que é o asfalto na porta da sua casa, ganha uma UBS e isso é só o começo”, disse.

Entre os atos assinados pelo governo estão a implantação de uma praça comunitária, quadra poliesportiva, parquinhos infantis, iluminação em LED no campo de futebol da região, meios-fios, sinalização viária, nove abrigos de passageiros do transporte público e a implantação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Também foi assinada a instauração do processo de regularização fundiária urbana.

O presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, afirmou que os projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário já estão em andamento e serão integrados às futuras obras de urbanização da região. “O sistema de água e esgoto, a Caesb já fez a concepção geral, ou seja, nós já sabemos que a gente tem disponibilidade de água e a gente vai fazer dois reservatórios novos junto desse reservatório que tem aqui pertinho. O sistema de esgoto vai demandar algumas elevatórias e esse projeto já está em curso, já está sendo feito”, afirmou.