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GDF espera mais R$ 2,5 bilhões até sexta para capitalizar BRB

Segundo o secretário de Economia, Valdivino de Oliveira, o montante é referente à securitização da dívida ativa do Distrito Federal, de onde já foi liberado R$ 1 bilhão para a capitalização do banco

GDF espera mais R$ 2,5 bilhões até sexta para capitalizar BRB - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press.)
GDF espera mais R$ 2,5 bilhões até sexta para capitalizar BRB - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press.)

Após a realização do aporte de R$ 1 bilhão, referente à securitização da dívida ativa do Distrito Federal, para a capitalização do Banco de Brasília (BRB), o secretário de Economia, Valdivino de Oliveira, informou que espera uma segunda tranche de R$ 2,5 bilhões ao banco até sexta-feira (29/5).

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Segundo ele, os recursos podem chegar em uma única tranche ou de forma parcelada ao longo da semana. "A gente espera que, até sexta, tanto as parcelas referentes à securitização quanto à Quadra (capital, com quem o BRB negocia ativos) estejam completos até sexta", disse Valdivino ao Correio.

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O secretário afirmou que o Governo do Distrito Federal (GDF) continua trabalhando para viabilizar um empréstimo com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), apesar das dificuldades envolvendo o aval do Tesouro Nacional. 

A operação de securitização é conduzida pelo BRB, enquanto a BTG Pactual atua na estruturação e captação de recursos no mercado financeiro. 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Mila Ferreira e Paulo Gontijo
postado em 25/05/2026 18:01 / atualizado em 25/05/2026 18:04
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