Policiais prendem irmãos suspeitos de tráfico de drogas

Policiais prendem dupla de irmãos suspeitos de comandar ponto de tráfico em Planaltina - (crédito: Divulgação / PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu dois irmãos, de 31 e 20 anos, suspeitos de comandar um ponto de venda de drogas e uma área da Vila Buritis, em Planaltina.

A operação da 31ª Delegacia de Polícia apreendeu porções de cocaína, crack, maconha, uma balança de precisão, embalagens para revenda, celulares, veículos e R$ 16 mil em espécie. Todos esses itens corroboram com a prática de tráfico, segundo a polícia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Colisão entre carro e moto deixa um ferido nesta segunda-feira (25/5)

O investigado de 31 anos possui antecedentes por tráfico de drogas e voltou a ser preso após novas evidências apontarem sua atuação no comércio ilícito de entorpecentes.