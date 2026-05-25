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Planaltina

Policiais prendem irmãos suspeitos de tráfico de drogas

Polícia apreendeu R$ 16 mil em espécie, além de cocaína, crack, maconha, uma balança de precisão e embalagens para revenda

Policiais prendem dupla de irmãos suspeitos de comandar ponto de tráfico em Planaltina - (crédito: Divulgação / PCDF)
Policiais prendem dupla de irmãos suspeitos de comandar ponto de tráfico em Planaltina - (crédito: Divulgação / PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu dois irmãos, de 31 e 20 anos, suspeitos de comandar um ponto de venda de drogas e uma área da Vila Buritis, em Planaltina.

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A operação da 31ª Delegacia de Polícia apreendeu porções de cocaína, crack, maconha, uma balança de precisão, embalagens para revenda, celulares, veículos e R$ 16 mil em espécie. Todos esses itens corroboram com a prática de tráfico, segundo a polícia.

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O investigado de 31 anos possui antecedentes por tráfico de drogas e voltou a ser preso após novas evidências apontarem sua atuação no comércio ilícito de entorpecentes.

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 25/05/2026 19:22
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