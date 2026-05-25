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Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa um ferido nesta segunda-feira (25/5)

Batida ocorreu por volta das 14h, próximo à garagem da TCB, no Setor de Garagens Oficiais (SGO). Vítima foi transportada para o hospital com dores na perna direita

Colisão entre carro e moto no SGO deixa um ferido nesta segunda-feira (25) - (crédito: Divulgação / PCDF)
Colisão entre carro e moto no SGO deixa um ferido nesta segunda-feira (25) - (crédito: Divulgação / PCDF)

A colisão entre um carro e uma moto, por volta das 14h desta segunda-feira (25/5), deixou uma pessoa ferida próximo à garagem da TCB, no Setor de Garagens Oficiais (SGO).

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No local, as equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram uma vítima consciente e orientada, com dores na perna direita. Os bombeiros realizaram os protocolos pré-hospitalares e a encaminharam para atendimento médico.

O local e o controle do tráfego ficaram sob cuidados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 25/05/2026 17:54
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