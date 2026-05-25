Suspeito de espancar mulher e fraturar dedos da vítima é preso no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 37 anos suspeito de tentar matar uma mulher a pauladas no Recanto das Emas. Segundo a investigação, a vítima, de 33 anos, sofreu fraturas em três dedos e lesões na cabeça após ser agredida com um pedaço de madeira dentro da casa onde morava com o suspeito.

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (21/5), na Quadra 803 do Recanto das Emas. A mulher foi socorrida e levada ao Hospital de Base.

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De acordo com a polícia, agentes da Seção de Investigação de Crimes Violentos da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) passaram mais de 24 horas em diligências para localizar o suspeito, conhecido na região pelo apelido de “Fugante”. Ele foi preso em flagrante na noite de sábado, em frente à residência dele.

Segundo a PCDF, o homem tem antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, violência doméstica, porte ilegal de arma, receptação e ameaça. Ainda no sábado, uma mulher identificada como companheira do suspeito foi presa sob suspeita de ameaçar a vítima após as agressões. Ela foi liberada após audiência, mas deverá cumprir medidas cautelares.