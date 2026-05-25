Reduto da vida noturna na Asa Norte é oficializado como Rua da Boemia

A tradicional organização urbana de Brasília ganhou um novo símbolo ligado à vida noturna e à gastronomia. A comercial da CLN 408/409 Norte passa a ser reconhecida oficialmente como Rua da Boemia, reunindo bares e restaurantes que integram um circuito voltado ao entretenimento, à cultura e à convivência segura. A cerimônia de lançamento ocorreu nesta segunda-feira (25/5), com a instalação de placas em 10 estabelecimentos da região.

O projeto busca consolidar a quadra como um dos principais polos gastronômicos e culturais da capital federal. Os empreendimentos participantes assumem compromissos relacionados à qualidade do atendimento, hospitalidade e adoção de práticas voltadas ao bem-estar dos frequentadores, incluindo medidas de acolhimento e prevenção em situações de vulnerabilidade.

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A proposta também pretende fortalecer a relação entre os estabelecimentos comerciais e os moradores da região, incentivando um modelo de entretenimento considerado responsável. Segundo a organização, a iniciativa combina lazer, segurança e valorização da convivência urbana em um espaço conhecido pela intensa movimentação noturna.

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O empresário Artur Cezar, proprietário do Bar Pôr do Sol e idealizador da iniciativa, explica que a proposta da Rua da Boemia vai além da concentração de bares e restaurantes em uma mesma região. De acordo com ele, os estabelecimentos participantes precisam cumprir uma série de exigências relacionadas à segurança, ao atendimento e à convivência urbana.

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“Para fazer parte da Rua da Boemia, o estabelecimento precisa seguir protocolos de proteção à mulher, combate à homofobia, incentivo ao ‘se beber, não dirija’ e treinamento dos funcionários para identificar situações de insegurança e intervir quando necessário. Não é só servir um drink bom. Existe toda uma preocupação com a experiência do cliente, com a qualidade do atendimento e com o ambiente seguro. O cliente precisa saber que está em um local preparado para acolher e cuidar das pessoas”, disse.





O empresário também explicou que os estabelecimentos recebem um selo de identificação e orientações sobre protocolos de atuação em diferentes situações. “Todos recebem placas e materiais com orientações sobre primeiros socorros, procedimentos em casos de assédio, atendimento responsável, saúde sanitária e convivência com a comunidade. A ideia é criar um padrão de qualidade e segurança para quem frequenta a região”, ressaltou.

Artur Cezar também defendeu a valorização da vida noturna como instrumento de segurança e desenvolvimento econômico. “Diversão com responsabilidade e segurança é fundamental. Onde existem estabelecimentos funcionando com qualidade, a violência diminui. O empresário da noite ajuda a movimentar a economia, gerar empregos e manter a cidade viva”, declarou.

A divulgação da Rua da Boemia também será ampliada junto à rede hoteleira e ao setor turístico do Distrito Federal. Materiais informativos serão distribuídos para orientar visitantes sobre o novo circuito gastronômico e de entretenimento da cidade.

Com a oficialização, a CLN 408/409 Norte amplia sua presença no cenário cultural brasiliense e passa a integrar o grupo de endereços tradicionais da capital identificados por segmentos específicos de comércio e serviços.

Vida noturna como qualidade

Para o gerente do Eskenta Bar, Fabrício dos Santos Lima, de 23 anos, a inclusão do estabelecimento na Rua da Boemia representa um reconhecimento importante para os bares da região da 408 Norte. Segundo ele, a iniciativa fortalece a identidade da quadra e amplia a visibilidade dos empreendimentos que movimentam a vida noturna da capital. “Para mim, é motivo de felicidade fazer parte da Rua da Boemia. A 408 já é uma quadra com muita história, e esse movimento ajuda todos os bares, porque aumenta a visibilidade e deixa nossa marca na história de Brasília”, afirmou.

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Há quatro anos trabalhando no Eskenta, Fabrício disse que a rotina intensa da vida noturna trouxe aprendizados pessoais e profissionais. De acordo com ele, o trabalho em bares exige dedicação integral e muitos sacrifícios. “A noite é pesada. Muitas vezes a gente perde eventos de família, datas importantes, porque trabalha em horários diferentes. Acorda cedo e vai dormir de madrugada. Mas tudo isso nos ajudou a crescer”, contou.

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Animado com a chegada da placa oficial da Rua da Boemia, Fabrício brincou sobre a comemoração da equipe. “Se eu não tomar um remedinho ali, eu sou um menino”, disse, em tom descontraído, ao comentar o clima de celebração entre os funcionários e frequentadores do bar.