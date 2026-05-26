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DF terá terça-feira (26/5) com muitas nuvens e máxima de até 26°C

Massa de ar frio perdeu força no fim de semana, mas ventos ainda mantêm sensação de frio no Distrito Federal

O céu amanheceu encoberto por nuvens nesta terça-feira (26/05) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
O céu amanheceu encoberto por nuvens nesta terça-feira (26/05) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Nesta terça-feira (26/5), o Distrito Federal amanheceu com céu encoberto por muitas nuvens e temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram mínima de 16°C durante a madrugada. Ao longo da tarde, a máxima prevista deve chegar aos 26°C, mantendo o clima ameno na capital.

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Segundo o meteorologista Danilo Siden, a previsão indica pouca chance de chuva no DF, apesar da presença intensa de nebulosidade durante o dia. “Os últimos dias foram marcados pela atuação de uma massa de ar frio sobre o Brasil, o que contribuiu para a queda das temperaturas na região. Esse sistema começou a se dissipar ao longo do fim de semana”, explicou o especialista.

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Ainda de acordo com Danilo, o aumento da velocidade dos ventos também contribui para a sensação térmica mais baixa, especialmente nos meses de junho, julho e setembro, quando as rajadas costumam ser mais intensas no Distrito Federal. “Mesmo quando as temperaturas ficam dentro da média para esta época do ano, os ventos podem ampliar a sensação de frio”, destacou.

A umidade relativa do ar deve variar entre 90% durante a manhã e mínima de 45% nas horas mais quentes do dia. A expectativa é de que o domingo seja mais úmido, embora o tempo firme continue predominando nos próximos dias.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 26/05/2026 09:40
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