Desligamentos de energia afetarão Lago Norte, São Sebastião e Sobradinho nesta terça-feira (26/5)

Desligamento está programado para ocorrer entre 10h e 16h - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores do Lago Norte, de São Sebastião e de Sobradinho devem se preparar para a interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira (26/5). O desligamento programado ocorrerá entre 10h e 16h para que equipes realizem serviços de modernização e manutenção da rede elétrica com segurança.

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No Lago Norte, os trabalhos serão executados no Setor de Mansões Lago Norte, abrangendo as chácaras 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13 e 14, além das ruas 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12.

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Em São Sebastião, a interrupção atingirá a Quadra 08 do Setor Habitacional Mangueiral. Já em Sobradinho, as equipes atuarão na poda de árvores ao longo da DF-205, no quilômetro 18.

De acordo com a concessionária, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a rede poderá ser religada antecipadamente.