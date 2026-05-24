Baixas temperaturas surpreendem brasilienses neste fim de semana

O brasiliense que estava sentindo falta do frio de maio precisou tirar o casaco do armário na manhã de sábado (23/5), quando os termômetros registraram mínima de 16°C. Diferentemente dos últimos dias, marcados pelo calor, o sábado foi de céu encoberto durante boa parte do dia.

A meteorologista Andréa Ramos, explicou que o Distrito Federal vive um período típico de outono, estação com características do verão e do inverno. "No início, ainda carrega características do verão, mas com o passar dos dias, vai se aproximando cada vez mais do que se espera do inverno", afirmou.

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De acordo com a especialista, os dias recentes de calor intenso estão ligados à amplitude térmica comum nesta época do ano, com manhãs mais amenas, aquecimento ao longo do dia e queda das temperaturas à noite e na madrugada. "Esse é um padrão típico do outono já com características do inverno. A presença de sistemas de alta pressão favorece essa dinâmica, trazendo nebulosidade em alguns períodos. Mas durante o dia, com a dissipação das nuvens, as temperaturas voltam a subir", explicou.

Sensações

Quem não abriu mão do passeio, mesmo com o frio e o céu fechado, foi a consultora de comunicação Júlia Morena, 27 anos. Ao lado do marido, o empresário Gabriel Andrade, 27, ela aproveitou o dia para almoçar e caminhar à beira do lago com a sobrinha Sofia, de 1 ano e 8 meses. "A expectativa era de pegar um dia de Sol, mas faça Sol ou faça frio, a cidade continua linda. O passeio foi agradável do mesmo jeito", disse.

O empresário Yvan Kenji, 37 anos, que passeava pelo centro de Brasília ao lado da namorada Ana Clara Horio, 19, comentou que a queda de temperatura já vinha sendo percebida nos últimos dias. "Já faz alguns dias que o clima vinha esfriando, mas hoje amanheceu bem mais frio", afirmou. Ele destacou que a saída não havia sido planejada para o frio, mas que ambos estavam preparados. "Ainda bem que saímos de casa bem agasalhados", completou.

Previsão

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia hoje será de muitas nuvens ao longo de todo o domingo, com temperaturas variando entre 17°C e 24°C. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 45% e 90%. Amanhã, o cenário de nebulosidade permanece, com mínima de 17°C e máxima de 25°C. A umidade deve variar entre 40% e 90%, com maior presença de nuvens nas primeiras horas do dia e baixa possibilidade de chuva.

Caso ocorram precipitações, elas devem ser isoladas e de fraca intensidade, principalmente entre a madrugada e o início da manhã. "No começo da próxima semana, a tendência é de diminuição da nebulosidade e retorno daquele padrão já conhecido no DF: calor à tarde, pouca cobertura de nuvens e resfriamento durante a noite e a madrugada", destacou Andréa Ramos.