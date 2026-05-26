Homem que tentou assassinar a ex-companheira vai a júri nesta quarta

Acusado será julgado sob a vigência da nova Lei do Feminicídio - (crédito: Divulgação / PCDF)

O Tribunal do Júri do Gama julgará, nesta quarta-feira (27/5), Geir Souza de Jesus, acusado de tentar matar a ex-companheira a facadas no Setor Sul da região administrativa. O caso será o primeiro julgamento realizado na circunscrição sob a vigência da nova Lei do Feminicídio (Lei nº 14.994/2024), que tornou o feminicídio um crime autônomo no Código Penal e endureceu as penas previstas para esse tipo de violência.

Segundo as investigações, a vítima chegava ao apartamento onde morava, na manhã de 14 de janeiro de 2025, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o homem teria invadido o prédio residencial, subido até o andar do imóvel e aguardado a mulher próximo à porta do apartamento antes do ataque.

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Ainda conforme os autos, o acusado teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima e fugido logo em seguida. A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Para o Ministério Público, o crime só não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do investigado.

A denúncia aponta que o suspeito teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento, o que configura motivo torpe. O órgão também sustenta que o ataque dificultou a defesa da vítima, já que ela foi surpreendida pelo agressor, além do uso de meio cruel devido à quantidade e violência dos golpes, que causaram intenso sofrimento físico e hemorragias graves.

O Ministério Público afirma ainda que o caso ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar e que o acusado teria descumprido medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.