InícioCidades DF
Tentativa de feminicídio

Homem que tentou assassinar a ex-companheira vai a júri nesta quarta

Caso será o primeiro julgado no Gama sob a nova Lei do Feminicídio, que endureceu penas para crimes contra mulheres

Acusado será julgado sob a vigência da nova Lei do Feminicídio - (crédito: Divulgação / PCDF)
Acusado será julgado sob a vigência da nova Lei do Feminicídio - (crédito: Divulgação / PCDF)

O Tribunal do Júri do Gama julgará, nesta quarta-feira (27/5), Geir Souza de Jesus, acusado de tentar matar a ex-companheira a facadas no Setor Sul da região administrativa. O caso será o primeiro julgamento realizado na circunscrição sob a vigência da nova Lei do Feminicídio (Lei nº 14.994/2024), que tornou o feminicídio um crime autônomo no Código Penal e endureceu as penas previstas para esse tipo de violência.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo as investigações, a vítima chegava ao apartamento onde morava, na manhã de 14 de janeiro de 2025, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o homem teria invadido o prédio residencial, subido até o andar do imóvel e aguardado a mulher próximo à porta do apartamento antes do ataque.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ainda conforme os autos, o acusado teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima e fugido logo em seguida. A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Para o Ministério Público, o crime só não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do investigado.

A denúncia aponta que o suspeito teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento, o que configura motivo torpe. O órgão também sustenta que o ataque dificultou a defesa da vítima, já que ela foi surpreendida pelo agressor, além do uso de meio cruel devido à quantidade e violência dos golpes, que causaram intenso sofrimento físico e hemorragias graves.

O Ministério Público afirma ainda que o caso ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar e que o acusado teria descumprido medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 26/05/2026 09:45 / atualizado em 26/05/2026 09:48
SIGA
x