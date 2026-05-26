BRB: GDF vai ao STF contra o governo Lula para obter R$ 6,6 bi do FGC

GDF busca acordo no STF para destravar aval e avançar na recuperação do BRB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) participará de uma reunião com o Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (26/5), para tentar destravar o aval necessário à operação de socorro ao Banco de Brasília (BRB). A concessão dá uma garantia da União para uma operação de crédito de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), destinada à capitalização do banco. A governadora Celina Leão classificou o encontro como uma oportunidade de conciliação entre o Executivo local e o governo federal.

A agenda foi proposta pelo ministro Luiz Fux, relator do caso, e reúne representantes da Advocacia-Geral da União (AGU) e do DF. Segundo a governadora, o Distrito Federal ingressou com uma ação judicial para garantir a liberação do aval da União, considerado essencial para viabilizar a capitalização do banco.

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“O motivo do não aval ao Distrito Federal hoje está relacionado à nossa classificação de capacidade de pagamento (CAPAG), mas isso é algo momentâneo”, afirmou Celina Leão. De acordo com ela, o governo local tem adotado um plano de contenção de gastos e projeta recuperar o nível da CAPAG até setembro.

A governadora destacou que a negativa atual da União está atrelada à nota fiscal do DF, mas argumentou que, sem essa restrição, o aval seria obrigatório. “Entramos com uma ação de obrigação de fazer justamente por isso”, explicou.

Celina Leão afirmou que chega à reunião com expectativa positiva de acordo. “Eu acho que é a oportunidade de uma conciliação, uma conciliação onde o povo do Distrito Federal está acima de qualquer outra coisa”, disse.

Segundo a chefe do Executivo local, caso haja entendimento entre as partes e o acordo seja homologado, o BRB poderá avançar rapidamente na sua recuperação financeira. “Se isso for resolvido hoje, o banco vira essa página, porque a parte de liquidez já foi resolvida. Nós já resolvemos cerca de 70% do problema”, afirmou.

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A etapa restante, segundo ela, é justamente o reforço de capital, dependente do aval federal. “Se isso for resolvido, tenho certeza de que a população do Distrito Federal ficará tranquila, porque será a recuperação total do banco”, completou.

A reunião ocorre em meio aos esforços do GDF para estabilizar a situação financeira do BRB, após atrasos na divulgação de balanços e rebaixamentos por agências de classificação de risco.