Festival de Teatro Amador chega ao DF com projeto cultural para jovens

Com grupos de diferentes regiões administrativas e até uma escola de São Paulo, FESTA transforma o Teatro Nacional em palco da nova geração das artes cênicas - (crédito: Gabriela Jordão)

A partir desta sexta-feira (29/6), o palco do Teatro Nacional Claudio Santoro será ocupado por jovens artistas de diferentes regiões do Distrito Federal durante a 10ª edição do FESTA, o Festival Estudantil de Teatro Amador de Brasília. O evento reúne mais de 350 estudantes de escolas públicas e particulares em uma programação gratuita que segue até o dia 7 de junho.

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Ao longo de dez dias, o festival leva ao público espetáculos criados por alunos de Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, Asa Norte, Asa Sul, Lago Sul e Taguatinga. Pela primeira vez, uma escola de São Paulo também participa da mostra competitiva, abrangendo o alcance do projeto para além do Distrito Federal.

Criado para incentivar o teatro estudantil e aproximar os jovens das artes cênicas, o FESTA chega à edição de 2026 com o lema “Viver é melhor que sonhar”, inspirado na música eternizada por Belchior e Elis Regina. A frase foi escolhida a partir de relatos e sugestões de estudantes que participaram do festival ao longo dos últimos anos.

O evento se fortaleceu como espaço de formação, convivência e troca entre jovens artistas. Nos bastidores, alunos assumem funções de atuação, direção, figurino, iluminação, maquiagem e produção, vivenciando todas as etapas de um espetáculo teatral.

A abertura acontece nesta sexta-feira (29/6) com a apresentação de “Oceanos e Seus Fantasmas”, montagem vencedora da edição anterior, encenada por estudantes do Colégio CCI Samambaia. Depois disso, a programação segue com 12 espetáculos competitivos que abordam temas como identidade, desigualdade social, fantasia, memória e questões políticas.

Entre as peças apresentadas estão “De Volta ao Navio Negreiro”, “O Que Sobra de Mim”, “Maria no Sertão das Maravilhas” e “Gota D’Água”. As apresentações serão avaliadas por um júri especializado formado por artistas do Distrito Federal, além da participação do voto popular.

Ao todo, o festival vai premiar 17 categorias, incluindo melhor espetáculo, direção, ator, atriz, figurino, trilha sonora e dramaturgia.

Os ingressos para todas as apresentações são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.