Senado convoca presidente do BRB para explicar operações com Master

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado marcou para a próxima terça-feira (2/6) o depoimento do presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza. A convocação faz parte das apurações conduzidas pelo grupo de trabalho criado para acompanhar as operações envolvendo o Banco Master e seus possíveis impactos financeiros e institucionais.

A decisão foi anunciada nesta terça-feira (26/5) pelo presidente da comissão, senador Renan Calheiros (MDB). Inicialmente, o colegiado havia aprovado apenas um convite ao dirigente do BRB, mas o parlamentar afirmou que optou por converter a medida em convocação após ser informado de que Nelson aguardaria a publicação do balanço financeiro de 2025 da instituição antes de comparecer ao Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Renan, o banco não divulga balanço desde janeiro, o que poderia adiar indefinidamente a ida do presidente do BRB à comissão. O pedido para ouvir o presidente do BRB foi protocolado pela senadora Damares Alves (Republicanos). O requerimento solicita esclarecimentos sobre as operações realizadas entre o BRB e o Banco Master, além de informações sobre os reflexos financeiros e os desdobramentos das investigações conduzidas pela comissão.

No documento, a senadora afirma que a CAE pretende analisar questões ligadas à governança corporativa, transparência, gestão de riscos e mecanismos de controle e supervisão relacionados às operações em investigação. O requerimento também destaca a necessidade de atualização sobre as medidas adotadas pela atual administração do banco.