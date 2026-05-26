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Senado convoca presidente do BRB para explicar operações com Master

Comissão de Assuntos Econômicos decidiu transformar convite em convocação após presidente do banco informar que aguardaria divulgação do balanço financeiro para comparecer ao Senado

Presidente do BRB é convocado para explicar operações com Banco Master - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Presidente do BRB é convocado para explicar operações com Banco Master - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado marcou para a próxima terça-feira (2/6) o depoimento do presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza. A convocação faz parte das apurações conduzidas pelo grupo de trabalho criado para acompanhar as operações envolvendo o Banco Master e seus possíveis impactos financeiros e institucionais.

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A decisão foi anunciada nesta terça-feira (26/5) pelo presidente da comissão, senador Renan Calheiros (MDB). Inicialmente, o colegiado havia aprovado apenas um convite ao dirigente do BRB, mas o parlamentar afirmou que optou por converter a medida em convocação após ser informado de que Nelson aguardaria a publicação do balanço financeiro de 2025 da instituição antes de comparecer ao Senado.

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Segundo Renan, o banco não divulga balanço desde janeiro, o que poderia adiar indefinidamente a ida do presidente do BRB à comissão. O pedido para ouvir o presidente do BRB foi protocolado pela senadora Damares Alves (Republicanos). O requerimento solicita esclarecimentos sobre as operações realizadas entre o BRB e o Banco Master, além de informações sobre os reflexos financeiros e os desdobramentos das investigações conduzidas pela comissão.

No documento, a senadora afirma que a CAE pretende analisar questões ligadas à governança corporativa, transparência, gestão de riscos e mecanismos de controle e supervisão relacionados às operações em investigação. O requerimento também destaca a necessidade de atualização sobre as medidas adotadas pela atual administração do banco.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 26/05/2026 15:38
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